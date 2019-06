Luis "Changui" Cáceres: La Convención Radical fue una "payasada"

"Fue todo una payasada. Nuestra posición fue la de criticar la legalidad y legitimidad de la Convención. A mí los números que salieron no me cierran en absoluto porque además no hubo voto nominal, fue a mano alzada" , manifestó el dirigente del MNMR, linea interna anti Cambiemos







"Se hizo como vienen haciendo las cosas en los últimos años, es decir, mal y a destiempo. La Convención Nacional de la UCR hubiese tenido razón de ser si la hubieran hecho de acuerdo a la carta orgánica, ocho o nueve meses atrás", manifestó el histórico dirigente radical Luis "Changui" Cáceres, tras la ratificación de la permanencia de la Unión Cívica Radical en Cambiemos.

Ahora están todos arriba de distintos botes navegando. Ir a plantear una orientación no tiene ningún sentido porque nadie te lleva el apunte

"Fue todo una payasada. Nuestra posición fue la de criticar la legalidad y legitimidad de la Convención. A mí los números que salieron no me cierran en absoluto porque además no hubo voto nominal, fue a mano alzada" continuó.

En la cuestión de fondo, el santafesino explicó: "Nuestro cuestionamiento apunta a curar el cáncer, no a dar una aspirina. El funcionamiento interno de la UCR está deteriorándose de hace 20 años a la fecha, no es algo actual, se vino dando paulatinamente. Y la carta orgánica no se respeta, simplemente se saca del cajón cuando conviene".

"Ratificamos que somos un cambalache. Estamos a 12 días del cierre de listas y no tengo ni seguridad de quiénes van a ser candidatos. En cuanto a lo que pueda pasar con el país, con este panorama gane quien gane los 44 millones vamos a seguir jodidos. Acá la única discusión que se da es con quiénes, y qué lugar me toca en la lista" subrayó "Changui".

Y finalmente, cuestionó: "Al margen de lo económico, que estamos mal, el problema que tenemos es netamente político". En cuanto al panorama electoral en Santa Fe, en tanto, mencionó que "está entre Bonfatti o Perotti, es un final abierto. Yo creo que en Santa Fe se han hecho obras importantes y unas tantas más que hoy están en marcha. Sin embargo, en el momento de las elecciones no sé hasta qué punto eso va a terminar influyendo".

Fuente: DERF