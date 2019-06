José Luis Gioja: “El que divide la oposición, le hace el juego a Macri”

José Luis Gioja gobernó doce años la provincia de San Juan, entre 2003 y 2015. Fue contemporáneo de los tres mandatos presidenciales K: el inicial de Néstor Kirchner y los dos de Cristina. El 3 de mayo de 2016, en pleno despoder, el sanjuanino se convirtió en jefe de un PJ nacional sin presencia K. Pero tres años y 11 días después, el 14 de mayo pasado, logró que la ex presidente vuelva a pisar la sede partidaria de la calle Matheu.

En San Juan, donde este domingo se elije gobernador y Sergio Uñac -que fue primero su vicegobernador y luego su sucesor- se encamina sin sombras a reelegir, Gioja habló con Clarín y otros medios de reencuentros, acuerdos, Jaime Durán Barba y la novela peronista del momento: ¿qué pasa con Sergio Massa?

- Tras la derrota del 2015 hubo una ruptura explícita entre el PJ y el kirchnerismo. Ahora, por aprendizaje o porque los une el espanto, están juntos de nuevo. ¿Qué pasó?

​- Macri no lo hizo, Macri no lo hizo. Lo he dicho varias veces: no debe haber peor cosa en política que conducir al justicialismo después de haber perdido una elección. La vocación de poder es muy fuerte y eso hace que nadie te reconozca, Eso es natural. Nosotros llegamos después pero me parece que se superaron esas antinomias con mucho esfuerzo. Y se logró la unidad de Unidad Ciudadana y el justicialismo.

- ¿Cómo están las conversaciones con Sergio Massa?

- Todos los que formamos parte de este frente opositor, patriótico, donde ya hay 18 partidos, todos estamos para sumar y con el uniforme puesto para trabajar por la unidad más amplia posible. En ese camino está lo del Frente Renovador. Todos queremos que se pueda concretar. Y así lo han expresado todos, desde el candidato a presidente (Alberto Fernández) hacia abajo. La gravedad de la crisis nacional hace que sea necesario juntar voluntades para ganar en octubre y que después sea más grande para poder gobernar.

- ¿Podría haber una PASO entre Massa y la fórmula Fernández-Fernández?

​- La PASO hay que hacerla, haya lista única o tres o cuatro. En este frente, ha manifestado interés en participar el compañero Scioli pero se define el 22.

​ - Si tiene que elegir, ¿prefiere un Massa compitiendo en una PASO, compartiendo boleta?

​ - Lo que yo prefiero es que el Frente Renovador comparta con nosotros la oposición y el frente. La forma que la decida él.

- ¿Cómo siguen las gestiones con Massa?

​- Massa tiene relaciones por todos lados. De alguna manera ha participado en el peronismo.

- Los que no se suman al frente opositor ¿son funcionales al macrismo?

- El enemigo no está en el campo popular ni en el campo progresista, el enemigo no está en la oposición, el enemigo está adentro de la Casa de Gobierno y está gobernando mal. Ha fracasado gobernando. Indudablemente el que divide la oposición, le hace el juego al que queremos sacar. Es elemental y tiene que ver con una estrategia que siempre practicó (Jaime) Durán Barba y es 'divide y reinarás', y que le ha dado resultado.

- Como presidente del PJ nacional, ¿qué opina de la fórmula Kicillof-Magario en la provincia?

- Me gusta, es una fórmula fuerte, bien sólida y lo más representativo de la provincia de Buenos Aires salió a bancarla.

- Se habla de una reunión de gobernadores pidiendo un esquema de unidad en el PJ. ¿Es probable?

- Se puede dar. Alberto está charlando con un montón de gobernadores. Sirvió mucho cuando la ex presidente presentó su libro, cuando fue al partido, que fue una muy buena decisión, y cuando hizo el anuncio de la fórmula. Ahí ella dijo que presentaba (fórmula) para las PASO.

- ¿Qué espera de la elección en San Juan de este domingo?

- Nos va a ir bien. Ya sacamos más de 50 % en las PASO. Esta fue la primera provincia donde se hizo un frente con todos los sectores del peronismo, incluso el Frente Renovador de Sergio Massa, y se sumó a las fuerzas progresistas. Sergio Uñac es buen gobernador y lo acompañan todos los intendentes.

- ¿Qué pesa en una elección en San Juan?

- El gobernador y los intendentes. En una provincia como San Juan, el gobernador es todo y el intendente, en su pueblo, es todo. Tiene que ver muchísimo con la provincia. Uñac es un buen gobernador, hay una provincia ordenada que a pesar de las dificultades tiene índices de desocupación más bajos que a nivel nacional.

- ¿La gente sigue votando con el bolsillo?

- Si, influye pero la gente también valora si (el gobernante) mintió o no, su capacidad de trabajo, su capacidad de producir. Nuestro régimen presidencialista obliga a que haya presidentes muy activos.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Pablo Ibáñez