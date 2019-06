Mario Negri: “Compartir la fórmula presidencial con la UCR sería un salto de calidad institucional para Cambiemos”

A 20 días del cierre de listas, el presidente del bloque de la UCR y del Interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, presiona para que el macrismo abra la fórmula de la candidatura presidencial de Cambiemos a la UCR con el argumento de la institucionalidad: "Compartir desde la UCR la fórmula presidencial sería una fuerte contribución a ese salto de calidad institucional que debe dar Cambiemos". También afirmó que la economía debe "generar un nivel de confianza" que no le haga perder la elección a Cambiemos, y sostuvo que "hay que cuidar a la gente", ya que considera que "el estrés social es altísimo".

Ante un escenario electoral abierto y con la fórmula presidencial de Cambiemos aún en discusión, un sector de la UCR busca integrar el binomio presidencial que entienden que debe encabezar el presidente Mauricio Macri. “En 2015, en Gualeguaychú no se habló de una coalición de gobierno, se votó una alianza electoral que terminó siendo exitosa como coalición parlamentaria. Creo que ahora sí se debe apuntar a tener una coalición de gobierno. Debemos dar un salto de calidad. Obviamente que compartir desde la UCR la fórmula presidencial sería una fuerte contribución a ese salto de calidad institucional que debe dar Cambiemos. Pero la fórmula, por sí misma, sin discutir lo otro, sería algo secundario. Lo importante es ver cómo se va a fortalecer Cambiemos, cuál es la agenda de prioridades para un segundo gobierno", remarcó Negri en radio Mitre.

A su vez, Negri sostuvo que "no hay otro candidato" a Presidente que Mauricio Macri, y afirmó: "Las candidaturas a presidente no se arman en 24 horas, no se construyen en dos minutos".

Consultado sobre si es el preferido dentro de la UCR para acompañar a Macri, afirmó: "No, no, en la política no hay preferidos. Eso obedecerá a una decisión íntima del Presidente. Yo ahora estoy trabajando en reconstruir el radicalismo y Cambiemos en Córdoba. Anoche tuvimos una reunión justamente por este tema, muy buena", contó el ex candidato a gobernador de Córdoba, que el viernes participó de un encuentro con Héctor Baldassi, Luis Juez, Soher El Sukaria (PRO), dirigentes radicales de toda la provincia y la cúpula de la Coalición Cívica de Córdoba.

"Cambiemos tiene un desafío muy difícil desde lo electoral. No le podemos errar. Tenemos que recobrar la confianza con la gente, lograr que no se despierten durante la noche con incertidumbre, depende de nosotros no intranquilizar a la gente", añadió el diputado de Cambiemos.

Por otro lado, también apuntó a la economía. "La gente está muy fatigada, y cuando se producen aumentos, cualquier aumento, produce un nivel de estrés social altísimo en un momento de recesión, de caída del consumo, de caída de la actividad económica. La economía no creo que nos lleve a resultados electorales espectaculares -aseguró Negri-. La economía lo que tiene que hacer es generar un nivel de confianza para que salgamos de la crisis y que no nos haga perder. Hay que tener mucha claridad en la política, no en la política chiquita, sino en la política grande, una visión de mayor amplitud, no vivir del recuerdo o la nostalgia, y tener en cuenta lo que le pasa a la gente y no a los dirigentes".

También se refirió a la oposición. “Creo que Cambiemos no debe perder energía en ver lo que hace la oposición. Incluso creo que la campaña es sencilla para nosotros, podríamos poner los audios de todo lo que decía Alberto Fernández de Cristina Kirchner y queda claro todo", remarcó. Y por otro lado lanzó un dardo: "En Argentina se perdió la capacidad de asombro, cualquier cosa puede sustentarse. De propuestas se habla poco, sólo se arman acuerdos para sacar al que está".

