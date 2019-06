Foto o ensucian a "Lalo" Bonino

La idea fue de "gran hermano salvavidas de plomo", luego de pasar por ventanilla y cobrar su sueldo, se fue al restauran Susana, pidió como no podía ser de otra manera un suculento plato de ñoquis y le envió un mensaje al candidato en donde fue contundente: "Está semana que se inicia el Lunes 3 de Junio hay que obligarlo a Lalo a sacarse una foto de unidad, sin los votos de él, es imposible que lleguemos, de lo contrario que se prepare, voy a poner en funcionamiento todo el aparato de trolls para ensuciarlo, hay mucho para darle, no se lo va a aguantar, o es la foto o lo ensuciamos".

Del otro lado, el candidato no puso mucho reparo y le dijo: " Si te parece lo hacemos, estamos re jugados, no hay tiempo para más, la foto me hace falta, es imprescindible, pero hay que tener cuidado, están todos muy alertas y por ahí te ganas o nos ganamos una denuncia, a esta altura sería muy difícil remontar una denuncia, bizcocho no está muy a favor, pero vos sabes como es él, muy cagón, él solamente quiere ser Concejal y nada más, al final quienes decían que me uso no estaban tan errados"

Lo cierto es que en Cambiemos esta semana van a hacer lo imposible para tener la foto tan esperada, esta vez quieren que sea de verdad y no truchada como fue la del 28 de Abril, cuando tuvieron que truchar una y de esa manera tratar de demostrar unidad en Cambiemos.

Por el lado de Bonino difícilmente acepte la foto, quedó muy herido, lo difamaron mucho, lo maltrataron más aun y no está dispuesto a colaborar en nada, Bonino prefiere que gane frankenstein y no Viotti, pero como frankenstein no compite, compite Gasparotti que solo se parece, Lalo esta convencido que lo mejor que puede pasar para sus aspiraciones es que gane Castellano y de esa manera debilitar a Viotti y así dejarleel camine libre para 2023, 2021 mediante.

Cambiemos sigue siendo un Cambalache, no cambió nada, solo que ahora Viotti no habla por que tiene terror de "meter la pata" y sus asesores le dijeron que es mejor que no hable, de última quién va a hablar un poco más es "bizcocho", el tiene la ventaja de mirar para los dos lados y se adelanta a las respuestas.

"Gran hermano salvavidas de plomo" está sebado, por primera vez tiene un sueldo fijo y ñoqui o no, con unos mangos en el bolsillo se siente un potentado, más que eso, está convencido de ser Duran Barba y quiere actuar como tal, habrá que ver si le da el piné o solo esta para crear cuentas falsas y truchas y con los recursos del Estado Municipal hace sus fechorías, las que quizá culminen con un despido anticipado y la necesidad imperiosa de "agarrar la pala", mal no le va a venir