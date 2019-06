Carlos Stornelli sobre la citación del juez Ramos Padilla: “Es mi deber no ir para proteger la causa de los cuadernos”

El fiscal Carlos Stornelli advirtió que es su "deber no ir" a la citación a indagatoria que ordenó el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, debido a que se trata de la causa por supuesta extorsión que se abrió en ese tribunal involucra "una maniobra fraudulenta" destinada, a su juicio, a "perjudicar" la marcha de la denominada "causa de los cuadernos", que investiga el sistema de coimas en la obra pública.

El funcionario del Ministerio Público destacó que tiene "inmunidad funcional y fueros", que están destinados "a proteger" sus actuaciones. Las declaraciones, realizadas al programa La Cornisa, del canal América, fueron en relación a la causa que se abrió luego de la denuncia de supuesta extorsión que hizo Pedro Etchebest contra el falso abogado Marcelo D'Alessio.

"Sabíamos desde el inicio que era una maniobra fraudulenta para voltear la causa", dijo Stornelli y destacó que "sea 1 o 17 las citaciones" de Ramos Padilla "es lo mismo".

Según el fiscal, ante la decisión del juez de Dolores de declararlo en rebeldía, es un fallo que su entender "no está firme", debido a que continúa apelando para sostener la vigencia de sus fueros por ser integrante del Ministerio Público. "Los fueros no son privilegios personales, sino que existen para proteger las investigaciones que llevamos adelante", consignó.

Stornelli está acusado por sus vínculos con D'Alessio y además se lo investiga por presunto espionaje ilegal.Ramos Padilla ya pidió su remoción y el desafuero, luego de que el fiscal faltara a cuatro citaciones a indagatoria. La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó el estado de rebeldía.

Días atrás, cuando rompió el silencio en LN+, Stornelli dijo sobre D'Alessio: "Lo primero que detecté y denuncié fue la intervención de este señor que apareció como enviado, infiltrado o lo que fuera y yo recibí de buena fe y después fuimos descubriendo cosas de que habría actuado en connivencia no solo con la persona que llevó a Pinamar, sino con otras personas con quienes habrían armado este operativo".

Tras los audios, Ramos Padilla había defendido la semana pasada la investigación que lleva adelante. "Por más de que me quieran vincular con un sector o con otro, me tengo que atener a las pruebas, y pocas veces he encontrado tanta prueba como en este expediente", sostuvo.

