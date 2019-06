El drama del hijo mayor de Lionel Messi por su apellido: “Yo soy Thiago solo”

Considerado uno o el mejor de todos los tiempos, Lionel Messi es titular indiscutido tanto en la Selección argentina como en Barcelona. Eso es lo que se sabe públicamente del rosarino de 31 años, pero poco se sabe del vínculo con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y de lo que piensan.

Sin embargo, en esta ocasión, Lionel Messi visitó el piso de “90 Minutos de Fútbol”, el programa conducido por el Pollo Vignolo, que se emite en Fox Sports, y dio declaraciones sumamente llamativas. En especial, de su hijo mayor Thiago y de la relación con sus compañeros de colegio.

El pequeño, de 6 años, le dice a su papá en ciertas ocasiones que prefiere que lo llamen por su propio nombre y no por su famoso apellido. “Yo no soy Messi”, expresa.

La Pulga argumentó sobre lo que vive su hijo mayor: “Por un lado, le gusta y ve a los nenes y lo disfruta. Por otro lado, a veces llega de la escuela y me dice ‘yo quiero que me llamen Thiago solo, yo no soy Messi, yo soy Thiago solo’”.

En este sentido, el futbolista explicó: “Porque, claro, tiene los compañeros de él desde salita de 3, que tiene un grupo espectacular, pero los chicos más grandes, que saben que es mi hijo, lo buscan para jugar y un día vino y me dijo ‘no, que me vienen a buscar chicos que yo no conozco y quieren jugar conmigo… ¡yo tengo mis amigos!’”.