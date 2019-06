Viajó al Caribe en un hotel de lujo, buscaba algo para tomar y su vida casi cambia para siempre

Tammy Lawrence – Daley se encontraba viajando al Caribe en un all inclusive junto a su esposo y amigos, cuando una tarde decidió salir a buscar una bebida para aplacar el calor. A partir de ese momento, todo lo ocurrido fue una tragedia que casi termina de la peor manera.

Al salir por una bebida, la mujer se encontraba caminando por un pasillo cuando un desconocido la sorprendió de atrás, la atacó y arrastró hasta el sector de mantenimiento. Una vez en el lugar, la golpeó hasta dejarla agonizando, y finalmente la abandonó en el sótano.

La brutal golpiza duró ocho horas y hasta el momento el agresor aún no fue identificado. Como consecuencia, la mujer quedó con el rostro desfigurado y luego de media docena de cirugías y varios meses de rehabilitación, decidió dar a conocer su historia a través de Facebook para alertar a otros viajeros.

El hecho se produjo durante la segunda noche de viaje en el resort Majestic Elegance Punta Cana en República Dominicana, y luego de haber asistido a un espectáculo de música de los 80. En su perfil la víctima sostuvo: “Le dije a mi esposo que iría al salón para tomar un refrigerio y que regresaría en 5 minutos”.

Terminé sin pasar por el salón de nuestro edificio y opté por ir al salón en el siguiente edificio que estaba en la playa. Pensé que podía obtener algunas fotos de la luna en el agua, pero nunca llegué a la playa”, se lamentó la mujer.

En cuanto al ataque sufrido, Tammy Lawrence – Daley detalló que el agresor “me empujaba de inmediato a una sala de mantenimiento sin llave”, donde finalmente la empezó a golpear. En ese momento, “estuve inconsciente varias veces durante este ataque salvaje, así que no tengo idea de qué más me hizo durante ese tiempo”.

“De alguna manera sobreviví”, resaltó en su texto la mujer que viajaba hacia el Caribe. Y remarcó: “Pensé que no iba a llegar a casa para ver a mis hijos y a mi esposo, que no me iban a encontrar. Recuerdo el último aliento que tomé y luego me quedé inconsciente”.

Al notar la demora de su esposa, Chris Daley y sus amigos salieron a buscarla e intentaron que los empleados los ayudaran pero ellos creían que la mujer podía estar ebria y lejos del hotel ubicado en el Caribe. Finalmente, la víctima fue encontrada ocho horas después del ataque, y su esposo sostuvo que “esa fue la parte más difícil, al verla desde atrás, no se parecía a ella”.