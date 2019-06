Jonathan Fabrro ya tiene fecha para el juicio tras ser acusado de violar a su ahijada

Se aproxima un juicio por violación para el ex futbolista Jonathan Fabbro. Ya lleva 10 meses detenido en Marcos Paz en el sector de ofensores sexuales, y ahora es acusado de haber violado a su ahijada entre el 2012 y 2016.

En el diciembre pasado, Jonathan Fabbro fue detenido en la ciudad mexicana de Puebla, donde se encontraba prófugo junto a su pareja, Larissa Riquelme. Ambos cayeron detenidos en un hotel de Cholula, y los trajeron de regreso al país. Desde entonces, el ex futbolista pasó unos meses en el penal de Marcos Paz y ahora enfrenta una nueva acusación.

El ex River, ex Boca y ex mediocampo de la selección de Paraguay (país del cual es ciudadano) irá a juicio en agosto por ser acusado de abusar sexualmente de quien era su ahijada durante 4 años seguidos. Todo comenzó cuando la nena tenía cinco años, y las pruebas en su contra son muy contundentes; detalles perversos de supuestos ataques, penetraciones orales, eyaculaciones y tocamientos, además, las pericias psicológicas de la víctima.

El próximo 12 de agosto en el Tribunal Oral Criminal Nº12 le llegará la hora a Jonathan Fabbro. Las audiencias continuarán los días 15 y 27 de ese mes y luego vendrán los alegatos y el veredicto. Por abuso agravado por el vínculo y la corrupción de menores, el acusado podría recibir hasta 20 años de cárcel si es declarado culpable.

Las capturas de pantalla que la niña presentó en contra de Jonathan Fabbro lo condenan por completo. Se trata de una conversación de WhatsApp en donde el acusado, insólitamente, le pedía fotos.”A mi novio tampoco le mando fotos así”, le respondió. La madre del futbolista y la hermana, en su defensa, dijeron que la conversación fue fabricada.

Además de todo, en febrero durante una requisa hallaron en la celda del futbolista “un elemento punzante de metal de fabricación casera cuya medida es de 14 centímetros, otros dos elementos de metal y un recipiente de plástico” contenedores de nafta. Sin embargo, en otras actas sólo figura el combustible embotellado.