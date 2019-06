Se busca candidato capaz y honesto, presentarse el 16/6/2019 a las 8 AM

Dicen que los pueblos tienen el gobierno que se merece, quizá sea cierto.

Rafaela lleva casi treinta años gobernada por un grupo de dirigentes con serias sospechas de corrupción que sería muy largo enumerar, pero quizá se pueda sintetizar con el más reciente, que no es otro que hacerle una rotonda en calle Luis Fanti a un inversor amigo, que seguramente va a poner la Estación de Servicio que muchos vienen denunciando desde hace bastante tiempo,o mejor dicho, desde el mismo momento que se decidió remodelar la arteria.

Castellano quiere ser Intendente por tercera vez consecutiva y muy posiblemente lo logre, sencillamente por que del otro lado, y de acuerdo al resultado de las PASO, tiene un candidato inepto e incapaz para el cargo que aspira.

Leonardo Viotti a lo largo de su cortísimo mandato como Concejal, dió muestras de una marcada incapacidad para el cargo, ni que pensar si le tocara regir los destinos de la ciudad.

Puso a su hermano para que controle a Sagardoy y de paso darle un trabajo que hasta ese momento no tenía pese a ser un muchacho bastante "crecidito" y de tener ya edad para "merecer", al menos un trabajo digno y no el de un simple y bulgar "ñoqui".

También el "muchachito" habló de fetos en las cañerías, no cumplió con las promesas electorales de hacer un Banco Municipal, combatir el hambre con un programa al respeto, etc, etc, etc.

Podríamos seguir enumerando muchas otras falencias del otrora "maravilla", pero sería un desgaste innecesario.

Lo concreto es que Rafaela es una ciudad que se merece otro tipo de gobierno.

A la honestidad imprescindible y fundamental hay que agregarle capacidad, de lo contrario seguramente en poco tiempo se cae en igual deshonestidad.

La tercera opción es Fernando Muriel, un dirigente honesto y con experiencia, que en las PASO, no logró el resultado esperado , que si bien no fue malo, se tendría que dar en Rafaela una elección nueva y totalmente diferente a las primarias, si bien, algo que muchos pronostican, con pocos antecedentes al respecto.

Muriel tiene que conseguir el doble de votos obtenidos para poder darle pelea a Castellano, algo difícil, no imposible, pero muy difícil.







Castellano y Viotti, sinónimo de lo que la mayoría rechaza

Así como en la nación hay que terminar con la grieta que nos divide, en Rafaela hay que buscar la posibilidad de escaparle a la grieta autóctona, que no es otra cosa que la grieta entre la corrupción y la incapacidad.

Ojalá el próximo 16 de Junio el rafaelino tenga la posibilidad de saber elegir, para que podamos decir con felicidad y no con tristeza, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece.