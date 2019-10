Incertidumbre y la urgente necesidad de consensos: las definiciones de un coloquio de IDEA que dejó gusto a poco

Finalizó la edición 55 del tradicional encuentro empresario, que en esta ocasión no contó con la presencia de los principales candidatos presidenciales

La ausencia de los dos principales candidatos a presidente, el actual mandatario Mauricio Macri, y el referente del Frente de Todos, Alberto Fernández, desinflaron de antemano las expectativas que los empresarios tenían en torno al 55º Coloquio de IDEA. A diez días de las elecciones, predominaba en los pasillos del hotel Sheraton, donde se desarrolló el evento, la ansiedad de los hombres de negocios por tener definiciones más claras sobre lo que viene. Pero el coloquio terminó con la misma incertidumbre que había arrancado: las dudas sobre qué pasará con la economía y qué rumbo tomará quien gane el domingo 27.

Lo que sí quedó claro, y fue el eje central del coloquio, es que hay una imperiosa necesidad de todos los actores -empresarios, sindicalistas y políticos- de encontrar consensos en torno a qué país se busca y por dónde debe venir la salida para que la Argentina vuelva a encontrar el camino del crecimiento y el desarrollo sostenible. “A los hechos” fue el nombre que IDEA le puso al evento y grafica justamente esta idea de que llegó el momento de actuar.

“Nadie quiere cambiar su conducta y sólo lo vamos a hacer cuando estamos obligados a hacerlo. Aunque tengan una visión fabulosa, el problema es que ustedes no van a cambiar sus conductas. Hay dos motivaciones para el cambio, la aspiración y la desesperación. La desesperación es la que funciona”. Esto les dijo a los empresarios el ex director del Harvard Innovation Labs, Chris Colbert, durante su exposición, el jueves, acerca de la innovación como condición para el futuro.



Y en diálogo con Infobae tras el cierre del evento, el presidente del coloquio, Federico Procaccini, de Open Bank, coincidió con esta postura: “Ya tenemos un tsunami y hay que actuar. Hoy hay mucha gente convencida de que hay que dejar lo discursivo y concretar los consensos sobre algunos ejes clave”.

Para IDEA, los tres puntos sobre los cuales los diversos actores deberían ponerse de acuerdo son: a) la competitividad y el desarrollo económico sostenible. Cómo reducir el gasto público y tender a reducir la presión impositiva es clave, así como también acordar cómo se modificarán los convenios laborales, b) garantizar la calidad institucional y c) lograr la integración social.

“Lo que me deja el coloquio es que vemos un liderazgo cansado de las diferencias. Si queremos desarrollo genuino, tenemos que unirnos. Y eso es independiente de quién sea el gobierno. Sí tenemos que pedirle a la política que se ponga de acuerdo para lograr los consensos”, remarcó Procaccini.

Por su parte, el presidente de IDEA y CEO de Vista Oil & Gas, Gaston Remy, destacó que “se logró un espacio de mucho diálogo, contención y de tratar de entender lo que viene en cuanto a la necesidad de avanzar en reformas estructurales”. “Se acortan los tiempos y se necesitan políticas de Estado. ¿Cómo? Ahí es donde la política debe jugar un rol clave”, aseguró Remy.

Paneles y opiniones

Todos los paneles reflejaron la idea de generar acuerdos y de qué es eso lo que se viene. Lo plantean todos los candidatos a presidente, y el que tiene mayores chances de ganador (Fernández) ya anunció como una de sus primeras medidas una amplia convocatoria para avanzar en un pacto económico y social. Pero hay dudas sobre cómo se implementaría ese acuerdo y si efectivamente funcionará para ser el puntapié inicial de un cambio de expectativas económicas.

“El acuerdo se hará por necesidad, por temor”, aseguró un empresario industrial que participa todos los años del coloquio. Miedo a que las recetas que se apliquen a partir de diciembre no funcionen y que un eventual gobierno del Frente de Todos, que en principio actuaría con moderación, se radicalice.

“Se van a medir fuerzas. Cristina se está poniendo más agresiva”, señaló, con preocupación, el también dirigente de la UIA. Y es una idea compartida por muchos hombres de negocios de diversos sectores, aunque prefieren guardar optimismo y pensar que primará la cordura y la sensatez. “Hay poco margen para hacer macanas. Hay que estabilizar la macroeconomía y reestructurar la deuda", enfatizó el CEO de una importante firma industrial. Por ahora, los empresarios están en el modo wait and see hasta tener mayor claridad sobre lo que se viene.

“Noté cierto desánimo que creo que tiene que ver con la coyuntura, lo que viene pasando y lo que está por venir. Que no hayan venidos los candidatos empobreció la calidad del evento, más allá de que hubo paneles muy interesante. Me quedó la sensación de gusto a poco, fue un IDEA medio tristón”, resumió Gustavo Gómez, gerente general de Gire y presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (Caeceis).

“IDEA siempre es un gran espacio para escuchar y reflexionar. Y si bien es natural que se haya percibido una mirada de espera respecto de las próximas definiciones políticas y económicas, fue interesante oír el panel de cuatro gobernadores electos que se centraron en gestión, la que están haciendo y la que están planeando hacer para sus provincias, y en la confirmación de cómo se van dando pasos hacia el futuro”, destacó Claudia Boeri, Presidente de SAP Región Sur.

El salón del subsuelo del Sheraton donde se realizó el evento suele comenzar a vaciarse el último día. Ocurría así durante los años de ausencia presidencial al cierre en el kirchnerismo y se revirtió cuando Macri comenzó a asistir al coloquio para darle el broche final. Pero este año fue diferente. Los organizadores quitaron casi la mitad de las mesas y la sala quedó semi vacía.

Los asistentes aplaudieron con más entusiasmo a María Eugenia Vidal, en la apertura del miércoles; a Marcos Galperin, cuando habló de la industria el conocimiento; al panel de periodistas y dueños de medios; y también a Macri, pero bastante menos que otros años. Hubo charlas sobre empleo, gremios, economía, justicia -con la palabra del presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz- y género, entre otros. Roberto Lavagna fue el único presidenciable en el evento y Dante Sica el único ministro. Hernán Lacunza salió en videoconferencia desde EEUU y reconoció, como Macri, que la inflación es una de las grandes cuentas pendientes de este gobierno.

El Presidente decidió no asistir al evento para participar de una marcha del “Sí se puede” en la provincia de Corrientes, en plena campaña electoral. Eligió entonces la videoconferencia. Pero no fue lo mismo, pese a que no faltaron los aplausos de la platea que supo ovacionarlo durante los últimos cuatro años.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Sebastián Catalano y Natalia Donato