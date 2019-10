Anses: procesamiento y réplica de un ex funcionario

El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, Luis Maria Blaquier por operaciones realizadas por dicho Fondo.

La denuncia contra Blaquier fue por inversiones del organismo en bonos de las empresas Arcor S.A. y Cablevisión S.A.. El ex funcionario quedó imputado por no informar sobre su vínculo anterior con dichas empresas. El fiscal Franco Picardi, vinculado a Justicia Legítima, pidió su procesamiento la semana pasada y Casanello lo dictó y lo embargó por 12 millones de pesos.

"Los estrechos vínculos de Blaquier con el resto de las personas integrantes del comité de inversiones del FGS y con las empresas emisoras de las ON en cuestión (…) abona la hipótesis delictiva aquí planteada", describió Picardi en su pedido de procesamiento.

Desde la defensa de Luis Blaquier sostuvieron que "la acusación no tiene sustento real. Esperamos que no sea un comienzo de persecución política. Concretamente, el delito imputado aplica para el funcionario público que se interesa en miras de un interés particular, pero Blaquier, que ya no tenía relación con las empresas emisoras, no se interesó, no intervino en las reuniones con las compañías emisoras de las obligaciones negociables, no fue quien propuso la suscripción de dichos títulos ni fue quien lo decidió, pues no tenía la facultad de hacerlo".

Para la defensa, "todo se desarrolló en el marco de un procedimiento público, a precio de mercado y se concretó en el marco de un expediente administrativo repleto de dictámenes de las distintas áreas, todos coincidentes en cuanto a la conveniencia de hacer las operaciones, que resultaron exitosas para beneficio del Fondo, el cual además tuvo un excelente rendimiento durante su gestión. Tan atractivos fueron los productos ofrecidos, que tuvieron una sobredemanda récord del mercado, lo cual a su vez implica que si el FGS no hubiese participado –en la porción mínima del total que adquirió- el resultado de las colocaciones hubiese sido exactamente el mismo", agregaron.

"Otra prueba de la arbitrariedad de la acusación es que en el caso de Arcor se lo imputa (a Blaquier), pese a que ni estuvo en el país cuando sucedieron los hechos. No dudamos que la imputación se terminará cayendo", concluyeron sus defensores.

Con información de www.clarin.com