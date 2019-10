Lourdes Sánchez, recién operada: "Un día más y no la contaba"

Lourdes Sánchez tuvo que ser operada urgencia el viernes a la noche por fuertes dolores abdominales que mantenía desde su regreso de Nueva York.

La bailarina fue diagnósticada con apendicitis tras sus vacaciones, pero Yanina Latorre develó que sufría una "infección muy grande".

En una charla exclusiva con DiarioShow.com, Lourdes contó cómo está después de someterse a la cirugía: "Me operaron el viernes de urgencia. Me sacaron el apéndice y las trompas de Falopio. Estaba todo infectado. La realidad es que me salvaron la vida. Fue un milagro. Un día más y no la contaba. Acá estoy recuperándome muy bien, dolorida pero voy a estar bien".

