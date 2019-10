La denuncia por abuso sexual contra Axel: hermetismo en un “pueblo chico”

La mujer era mayor de edad en 2017, cuando habría ocurrido el hecho, y no era una fan. Sus abogados y desde la Justicia de Río Negro acordaron no contar detalles para evitar la revictimización

La tierra es árida y roja en Catriel, como la arcilla. En la puerta sur del pueblo hay una torre igual a la de un pozo petrolero y un monumento a varios varones que hacen fuerza para sacar el oro negro del suelo rionegrino. En la parte más alta, arriba de la meseta, el santito mapuche que hace poco fue convertido a beato, Ceferino Namuncurá, protege al “pueblo chico”.

Los chismes vuelan más rápido que el viento patagónico en un poblado de 18.000 habitantes como es Catriel, según el último Censo. En ese contexto, si una mujer denuncia que fue abusada sexualmente por el cantante más famoso que pisó ese suelo, es muy probable que pase a estar en boca de todos. En un pueblo donde sólo hay cinco escuelas secundarias, la ley de los seis grados de separación (la idea de que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a otra persona a través de una cadena de conocidos) se achica a una conversación en el almacén, en el municipio, en el club o en la mesa familiar del domingo. Siempre alguien la va a conocer, a ella, a alguien de su familia. Siempre alguien va a tener algo que opinar.

Detrás de la denuncia

El 20 de noviembre de 1959 YPF descubrió petróleo por primera vez en Catriel. A partir de eso, el pequeño poblado se conformó en la ciudad elegida por las familias petroleras. Porque está a la orilla del río y resguardada por la meseta, Catriel tiene arbolada y aridez, familias que se instalan allí para que los varones hagan sus viajes diarios hacia los pozos, ubicados en la estepa árida y ventosa. Desde 2013 y para homenajear el descubrimiento, la Municipalidad de Catriel programó, cada 20 de noviembre, la Fiesta Provincial del Petróleo.



En 2016 la fecha se corrió a la primera semana de diciembre, donde tocaron Los Huayra, Catupecu Machu y Trulala pero el tercer día, justo en la última fecha, el viento azotó tan fuerte a Catriel que hubo que suspender el show. El cierre se reprogramó y se hizo recién en marzo de 2017. Con una gran convocatoria en el Acceso Sur de la ciudad, Axel dio su show ante miles de catrielenses. Antes de tocar fue uno de los jurados de la elección de la Reina del Petróleo.



El miércoles pasado, dos años y medio después de ese show, una mujer de Catriel radicó una denuncia penal por “abuso sexual simple" contra el cantante, una de las voces más escuchadas en la radio y televisión argentina. El Ministerio Público Fiscal de Río Negro enseguida sacó un comunicado en el que ratificó la información y señaló que los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima, y que ella manifestó “su deseo de no brindar mayor información pública del caso”.

Los motivos son evidentes. Por un lado, resguardarla para que no se la revictimice dentro y fuera del “pueblo chico”. La prueba de que no siempre hay empatía con las mujeres que denuncian abusos sexuales es el hashtag #AxelConVos, sostenido por sus fans ayer durante todo el día. Según explicaron los abogados de la denunciante, el hermetismo también tiene como objetivo no obstruir la investigación, que está en plena etapa de recopilación de evidencias y recabado de testimonios.

La mujer que denunció al cantante por abuso sexual no fue a ver el show, tampoco era fan y era mayor de edad en ese momento (el abuso habría ocurrido en su lugar de trabajo). “Hay directivas expresas de la Procuración en cómo manejar la comunicación en este caso”, le dijo una alta fuente del Ministerio Público Fiscal rionegrino. Los abogados que la representan acá y allá también acordaron que no contar más detalles era la forma de protegerla.



Uno de esos abogados, José D’Antona -el mismo que representó a Calu Rivero y asesoró a Thelma Fardin- explicó que la catrilense es la primera mujer que se acercó a la justicia, aunque es probable que no sea la única que lo haga. “Hay no menos de cinco o seis personas en la misma situación que ella, en el proceso psicológico que atraviesan las víctimas antes de denunciar. Hay casos más leves y otros más graves”, dijo a LMCipolleti. En los próximos días es posible que se conozcan algunos de estos testimonios.

La mujer de Catriel, como es habitual en casos de abuso sexual y otras forma de violencia, atravesó un proceso interno que le llevó su tiempo. Primero le escribió a la periodista Paula Galloni, que empatizó con su relato. Tras haber sido señalado en las redes sociales por haber incomodado a la cantante Tini Stoessel, Galloni había contado que también había vivido “una situación incómoda con este señor”. La situación a la que se refirió habría sucedido mientras estaba sola en un monoambiente con él haciéndole una entrevista, hace 10 años. Dijo que no fue abusada pero que volvió a su casa llorando.

Fue ella quien la acercó al abogado José D´Antona. Para poder radicar la denuncia, la mujer también se puso en contacto con otro abogado penalista de la zona, Ángelo Zammataro, para que lleve el caso desde Catriel. Un mes estuvieron trabajando en la denuncia que presentaron el miércoles pasado y radicaron en la ciudad rionegrina de Cipolletti, a 155 kilómetros de Catriel, donde está la oficina del Ministerio Público Fiscal.



La causa está en manos del fiscal Santiago Márquez Gauna, el mismo que llevó adelante la acusación contra Leandro Rodríguez Lastra, el médico ginecólogo que le negó el acceso a un aborto legal a una joven que había sido violada en Cipolletti. El médico fue declarado culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y condenado a un año y dos meses de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cualquier tipo de cargo en la administración pública.

Catriel, como muchos de los poblados petroleros, tiene altos índices de violencia machista. Los abogados lo subrayan, los números lo afirman. Durante 2018 el Ministerio Público Fiscal tramitó 1.098 casos de delitos contra la Integridad Sexual en Río Negro, de los cuales 220 fueron en la circunscripción de Catriel. No es fácil romper el silencio en un pueblo con esas características.

Fuente: Infobae