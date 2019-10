Increíblemente quieren denunciar a la Fiscal Gabriela Lema

Cuando uno en materia judicial ya vio una serie de mamarrachos increíbles y barbaridades de todos los colores, ahora le llega la información que un grupo de vecinos de Sunchales, acompañados por familiares de los detenidos y algún que otro funcionario que no tiene otra cosa que hacer por que ya está cansado de rascarse del ombligo para abajo, tienen el atrevimiento de querer denunciar a una Fiscal que en principio está cumpliendo con su trabajo.

LOS HECHOS QUE PODRÍA LLEVAR A LA DENUNCIA DE GABRIELA LEMA

Un grupo de vecinos de Sunchales y familiares de policías de la Unidad Regional V, irían a la Justicia para denunciar a la fiscal que entiende en el caso de los policías detenidos por un tema reciente en dicha ciudad, y habría diputados que pedirían informes sobre los hechos

La situación policial y de seguridad en la ciudad de Sunchales, tomó ribetes impensados a partir de que un detenido se provocó lesiones, que fueron advertidas por la fiscal del caso como torturas, imputadas al personal policial.

De acuerdo a un informe de Utrapol, organismo no oficial que pregona ser un nucleamiento gremial que agrupa a policía de la Provincia, la fiscal entiende que solamente los dichos del herido son veraces, lo que ha provocado una reacción de uniformados y familiares de quienes laboran en la Comisaría local, y anunciaron la presentación de una denuncia contra la fiscal por un presunto mal desempeño y abuso de autoridad, entre otros presuntos delitos que se le imputarían.

Hace hincapié la referida agrupación en su portal online, que ante medios de prensa la fiscal no se mostró demasiado convincente de su actuación, a punto tal que se expresó de manera ambigua con términos tales como "estamos en el inicio de una investigación, tomando medidas del caso".

Siempre de acuerdo a la fuente informativa de mención, la denuncia sería radicada en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, y ante la propia Corte de Justicia.

Por otra parte, se cita en la nota que habría diputados que a raíz de las presiones de ciudadanos y comerciantes de Sunchales sobre la actuación de la fiscal, se pediría al fiscal Regional de Rafaela se brinde un informe completo de las acciones de quien investiga el caso.

R24N está muy lejos de defender a cualquier integrante del Ministerio Público de la Acusación si no es por cuestiones estrictamente judiciales, ya que estamos absolutamente convencidos que el MPA no funciona como deberá ser, al menos en la quinta Circunscripción con sede en nuestra ciudad, pero de ahí a cuestionar el accionar de la Fiscal, cuando en principio actuó a derecho y como lo indica el Código de Procedimiento Penal, es al menos alarmante e indicativo que detrás hay intereses que se están tocando y algún que otro "alcahuete" que con el afan de quedar bien con las autoridades policiales, quiere demostrar un apoyo por conveniencia

La Fiscal, el día Viernes por la noche, luego de varias horas de accionar en la comisaría 3° de Sunchales, la Fiscal Gabriela Lema determinó la detención de ocho polícías de esa seccional -entre ellos, el Jefe y Subjefe-, al tiempo que determinó la clausura de la seccional, hasta tanto se realizara una prueba de luminol. Mientras tanto, una casilla rodante oficia de comisaría, mientras que diferentes oficiales de la Unidad Regional V de Policía reemplazan a quienes están detenidos en la Alcaidía de Rafaela.

odo comenzó el jueves, cuando caía la noche, cerca de las 19. En ese momento, hubo un enfrentamiento armado entre dos grupos de jóvenes, en el barrio 9 de Julio de la localidad del cañón, específicamente entre las calles La Pampa, Cortada Catamarca y Frondizi. De acuerdo a lo referido por los vecinos a través de las redes sociales, se escucharon cerca de 15 disparos.

El viernes por la madrugada, la Policía realizó un allanamiento en Catamarca al 800. De acuerdo a las informaciones policiales, tuvo resultado positivo: se hallaron herramientas y otros elementos que habían sido sustraídas en días anteriores. Como consecuencia de ello, fueron detenidas dos personas: J.F. y J.C., de 24 y 26 años, respectivamente.

Lo que se está investigando es qué es lo que ocurrió esa madrugada de viernes, momento en que ambos detenidos resultaron lesionados. Uno de ellos, de gravedad. La versión oficiosa es que intentó suicidarse. “Me voy a romper todo“, habría dicho, mientras se arrojaba sobre una ventana. Sus vidrios generaron heridas importantes en el cuello, motivo por el cual fue derivado al Hospital “Amilcar Gorosito” de Sunchales primero, y al “Jaime Ferré” de Rafaela después.

Los hechos derivaron en una denuncia penal, que está siendo investigada por la Fiscal Gabriela Lemo, que pasó buena parte del día viernes en la localidad de Sunchales. Pasado el mediodía dispuso la detención del Sub Jefe, Sub-Crio. Federico M., y los sub oficiales Juan C. y Mauricio O., y en calidad de arrestados el Jefe Comisario Luciano G., Sub-inspector Silvana S., y los Sub oficiales María A., Brian G., y el oficial de guardia Carlos M.

Además, secuestró sus armas, credenciales, celulares, uniformes de los policías, al mismo tiempo que hizo lo propio con las filmaciones del hospital sunchalense. Para preservar la escena, la Fiscal decidió inhabilitar el edificio de la comisaría hasta tanto se realizara una prueba con luminol (que detecta manchas de sangre). Para asegurar la continuidad del servicio policial, se decidió instalar una casilla que oficie de comisaría móvil hasta que el edificio se habilite nuevamente.

Cerca de las 21 del viernes, Lemo brindó una entrevista a los medios sunchalenses: “no puedo dar mayores informaciones. Esto es por una denuncia penal que surge por las lesiones que tuvieron dos detenidos de la comisaría. Hay una denuncia y hay un anoticiamiento de personas lesionadas”. “Hay que averiguar cómo fue el desempeño. Hay personal policial que está siendo investigado”, agregó.







Lo cierto y concreto es que ya se puede decir que la Fiscal Lema está siendo vergonzosamente presionada por una investigación hacia la fuerza policial, seguramente direccionado por personas que tienen intereses en juego y que con seguridad, alguna Pyme se está tocando

Con información de Vía Rafaela y La Opinión