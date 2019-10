Daniel Scioli: “Cristina Kirchner hizo su autocrítica”

En la previa del segundo debate presidencial, Daniel Scioli fue entrevistado por Mauro Viale en ‘Mauro, la pura verdad’. El excandidato a presidente del ‘Frente Para La Victoria’ se refirió a su relación con la senadora Nacional, Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires analizó la crisis económica por la que atraviesa el país.

Sobre su relación con la candidata a vicepresidenta del ‘Frente de Todos’, Scioli dijo que “le entendí a Cristina KIrchner lo que es conducir los destinos del país”. “Entiendo los momentos humanos y difíciles por los que atravesó, como lo que sucede con su hija, Florencia”, reflexionó Daniel Scioli. “Yo miro a la persona, eso lo antepongo ante cualquier cosa y eso no entendió nunca”, manifestó el exgobernador.

En este sentido, el ex candidato a presidente del ‘Frente Para La Victoria’ expresó que “Cristina Kirchner hizo su autocrítica y trabajó para no cometer los mismos errores”. El ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires consideró que “[la Senadora] ha tenido muy en cuenta que se generó un escenario en el que la gente no da más y pedía que nos unamos”.

“Alberto Fernández se dedicó a tender puentes dentro del frente interno, como fue la situación con Sergio Massa”, relató Daniel Scioli sobre la actitud de Fernández en este tiempo. “Massa tenía su propia fuerza y a buena hora se ha integrado”, dijo Scioli. “Hubo diálogo con Florencio Randazzo”, contó el exgobernador. “[Alberto Fernández] hace bien en hablar con ellos, porque lo que viene nos necesita a todos”, dijo.

En relación a la economía, Daniel Scioli fue tajante con la situación por las que atraviesa el país. “Tenemos una deuda descomunal”, apuntó el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires. “Tenemos un 40 por ciento de pobres, un aparato productivo desmantelado, y las jubilaciones por el piso”, detalló Scioli. “¿Qué economía crece con tasas del 70 por ciento?”, cuestionó.

