La (inesperada) confesión de Maru Botana: “Perdí millones de veces a mis hijos”

Maru Botana es reconocida por todo el país como una gran cocinera y también como una persona muy “familiera” que disfruta mucho de sus hijos. Aunque ellos a veces, tengan que pagar las consecuencias de una madre muy distraída.

En diálogo con el programa “Modo sábado”, la experta gastronómica, contó: “Perdí millones de veces a mis hijos, hemos ido a desayunar y ha quedado uno en el bar. No lo contabilicé, me llamó el dueño del bar y me dijo ‘flaca te olvidaste un pibe acá’, era Matías”.

Y agregó: “En el exterior me olvidé a una en el baño del aeropuerto y perdí a la misma en el Rockefeller Center, pensé que no la veía nunca más en mi vida, la encontré porque estaba con una muñeca American Girl. La pasé pésimo ese día no me lo olvido más”.

“A Juanito lo perdí en Disney y estuve un rato largo también. Después, cuando Agustín tenía 6 años lo cambié de colegio en zona Norte y era compañero de una hija de Catherine Fulop y era super tímido él. Yo tenía un evento y me olvidé que estaba en el cumpleaños. Caty estaba haciendo teatro y de repente me llama y me dice ‘che Maru me están llamando de casa que están esperando que lo vayan a buscar a Agus’. Me re contra olvidé, ella divina me mando un chofer todo. Pero Agustín se quería matar”, siguió relatando entre risas Maru Botana sus experiencias de despistada.

Por el momento dijo la cocinera que sus hijos no le dicen nada, pero está segura de que con el correr de los años y cuando tomen consciencia de la gravedad, se lo van a reprochar: “Yo creo que en algún momento de su vida alguna recriminación me van a hacer por estas cosas”.