Guillermina Valdés publicó una foto flaquísima, sus seguidores se preocuparon y ella aclaró: “El pantalón es de dos colores”

En las últimas horas Guillermina Valdés generó bastante preocupación en sus seguidores, por lo que debió salir a hacer la aclaración de lo que había ocurrido. El motivo fue una simple foto.

En vísperas del Día de la Madre, la esposa de Marcelo Tinelli escribió en su cuenta de Instagram “Para mí la felicidad también es intentar ser la mejor mamá que puedo llegar a ser”, junto a una foto con un jean de color claro y una musculosa blanca.

Pero lo que asustó a muchos de sus seguidores fue el llamativo tamaño de sus muslos, más chicos de lo normal. “¿Qué te pasó en las piernas?”, “Qué delgada”, “Qué flaca” o “¿Vos comés?” fueron algunos de los comentarios que inundaron el posteo. Incluso una usuaria le reclamó: “No podemos nunca llegar a ser así y nos ponemos mal. Dejen de ponernos modelos inalcanzables”.

Frente a todos estos comentarios Guillermina Valdés debió salir a aclarar qué era lo que había ocurrido: “Chicas… no hago Photoshop y no tengo ni idea cómo se hace. Lo que se ve recortado en negro es porque el pantalón es de dos colores (jean+negro). Aclaro porque critican que me recorté las piernas. Besos y buen finde”.