Ribeiro Rafaela: "Mini cuotas, maxi deudas"

Los empleados de la Sucursal Rafaela de la cadena de electrodomésticos Ribeiro, ubicada en la esquina de Lavalle y San Martín, están llevando a cabo una medida de fuerza por la falta de pago de salarios y premios. Los trabajadores están su lugar de trabajo, pero no están atendiendo al público. De esta manera se manifiestan ante el retraso de la empresa en el pago de los haberes.

El secretario General del CEC, Juan Berca, está en la sucursal, junto a integrantes de la Comisión Directiva del gremio, acompañando la medida. "Lamentablemente tenemos una situación ya límite. Hemos conversado arduamente y hace de enero de este año que se viene dando. Los empleados cobran en cuotas y todos sabemos lo que eso significa para un trabajador que no tiene espaldas", expresó en primera instancia el representante gremial.

Recordemos que a mediados del mes de junio, de este año, la firma, afectada por una brusca caída en las ventas y fuertes pérdidas, solicitó a la Secretaría de Trabajo de la Nación la inclusión en el proceso preventivo de crisis.

"Los empleados pagan todo atrasado y con recargo. La empresa no dio respuesta, ha pedido un apercibimiento preventivo de crisis a nivel nacional que se ha concordado con la federación, pero así y todo no pagaron el sueldo de septiembre. Recién el día sábado dieron por caja 3 mil pesos a cada uno, y es insuficiente. No les alcanzó ni para comer esta semana", explicó Berca.

Fuente: ADN