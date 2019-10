De Mendiguren aseguró que quedó espantado por el debate presidencial

El diputado José Ignacio “Vasco” de Mendiguren analizó lo que dejó el segundo debate presidencial. En una entrevista radial, el legislador aseguró que quedó “espantado” por lo ocurrido anoche en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El motivo del espanto del dirigente del Frente Renovador fue motivado, según indicó, porque el presidente Mauricio Macri “no entiende lo que pasa”.

El integrante de la Cámara baja dialogó este lunes con el programa Habrá consecuencias. En su charla, consideró que “le baja un montón el precio a la política este debate”, ya que “todos los candidatos son mucho más que eso”. Además, señaló que en el cruce de este domingo se pudo ver a “un presidente que no entiende lo que pasa y ni habló de cómo volvemos a crecer”.

En línea con lo anterior, De Mendiguren opinó en el aire de El Destape Radio que “el Gobierno, a través de su presidente, no entiende lo que pasar porque no se habló de cómo se vuelve a crecer incorporando valor”. Es por ello que el diputado nacional estimó que, “en un hipotético escenario de que (Macri) continuara en el Gobierno, Argentina desaparecería”.

“En el debate de ayer, como hombre de la industria y la producción, quedé espantado”, manifestó. En líneas similares, se expresó en sus redes sociales. “Del tema que me compete, que es la Producción, lo que me queda claro del #DebateAr2019 es que el Presidente no se dio cuenta todavía de lo nocivo que es el modelo que él propone para el país. No entender el error es el primer paso para repetirlo”, publicó en Twitter.

Lo anterior fue explayado por el dirigente en su entrevista. Allí, el legislador criticó que Macri “no habló de las tasas de interés, ni de las exportaciones, ni de la pérdida adquisitiva del salario ni de la deuda externa que deja”. “Sin embargo, continúa en esta teoría de recorrer el país y dejar de gobernar. Se puso en candidato y dejó el Gobierno teniendo pérdidas de reservas todos los días, incrementando el problema día a día”, añadió.

