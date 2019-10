Alberto Fernández se enojó con un periodista que le preguntó por CFK y denunció que Macri ordenó que dejaran subir el dólar

“Andá a trabajar de periodista, no pasa nada”. Con esa frase, Alberto Fernández cerró una ronda de preguntas que le hicieron los periodistas que lo esperaban en la puerta de su departamento en Puerto Madero. Le habían consultado por la ausencia de Cristina Kirchner en algunos actos de campaña.

Ya se había enojado antes: “¿Dónde no está en la campaña? Explíqueme, explíqueme, Cristina se la pasó haciendo actos en todos lados, dejen de sembrar cosas que no existen”. Y argumentó: “Si apareció conmigo en todos lados, estuvo conmigo la semana pasada en La Pampa”.



Efectivamente, la ex mandataria estuvo la semana pasada en un acto que coincidió con el Día de la Lealtad Peronista. También estuvieron juntos en Merlo y en Rosario, pero en el resto de los actos no se la vio. Tampoco fue como invitada a los debates que se realizaron en Santa Fe y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante parte de la campaña, CFK estuvo en Cuba acompañando a su hija Florencia, que realiza un tratamiento médico.

El postulante del Frente de Todos contó que la ex jefa de Estado pasó el Día de la Madre con su familia en Río Gallegos y esta semana estará en Mar del Plata para el cierre de la campaña proselitista.

Más firme en el plano económico, el ganador de las elecciones primarias y favorito en las encuestas para las generales del próximo domingo, le pidió a Mauricio Macri que no se enoje si finalmente no consigue la reelección. “Espero que no vuelva a llamar al Banco Central para que liberen el dólar", dijo. Y repitió: “Ojalá esté tranquilo, no haga ningún disparate como hizo el día posterior a las PASO”.

Esa teoría fue difundida por el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, quien aseguró que el gobierno dejó subir el precio del dólar después de la derrota en las primarias. A partir de ese análisis, se presentó una denuncia en la Justicia para que se investigue qué fue lo que realmente sucedió.

Fernández le dedicó otra chicana al jefe de Estado. Cuando le preguntaron cómo se iba a desarrollar una eventual transición, contestó: “Estamos en democracia, pierde Macri, asume otro... Mucha gente está feliz”.

Con información de www.infobae.com