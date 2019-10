Patricia Bullrich apuntó contra el kirchnerismo y la izquierda por los incidentes en el consulado de Chile en Buenos Aires

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se expresó luego de los incidentes que se registraron este lunes por la tarde frente al Consulado de Chile en Buenos Aires. Allí la Policía de la Ciudad detuvo a 9 personas -8 argentinos y un chileno- y varios periodistas que cubrían la manifestación resultaron heridos.

En ese sentido, la funcionaria escribió en su cuenta de Twitter: "Eligen la violencia como camino, y ese sendero es peligroso e incontrolable. Estamos decididos a seguir defendiendo la Paz y la tranquilidad de nuestra sociedad, y nosotros actuaremos con todo el peso de la ley contra quienes quieran generar caos".

Además del repudio a la violencia con la que actuaron parte de los manifestantes, la ministra apuntó contra el candidato a presidente del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, la diputada nacional del kirchnerismo Gabriela Cerruti y Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que dirige Juan Grabois.

"El tuit que ayer critiqué de Cerrutti llamaba a la violencia. En el debate, el candidato Del Caño incitó a imitar a los chilenos que están incendiando Chile. Hoy la CTEP embanderada, por ejemplo, participaba de agresion en el consulado de Chile en nuestro país".

Grabois replicó por Twitter a la ministra: "Bullrich disfrutó la violencia y el comercio de armas con todas sus "ideologías": desde lo que ellos llaman "terrorismo de izquierda" hasta la derecha macartista. No somos como ella, ¡la CTEP no participó de ninguna agresión! Nuestra solidaridad con los periodistas", enfatizó.

Quien también se manifestó sobre los incidentes fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien en declaraciones a TN dijo que lo que pasó frente al Consulado "el Estado no lo puede permitir".

"Me parece que quienes tenemos alguna responsabilidad en el gobierno tenemos que ser claros: de un lado estamos los que estamos a favor de la paz, de la democracia, de la no violencia; del otro lado están quienes son violentos y me parece que eso tiene que trazar una raya, no puede haber violencia, hay derecho a la protesta pero lo que acaba de pasar en el consulado de Chile el Estado no lo puede permitir", sentenció.

