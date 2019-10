Hernán Lacunza: “La deuda es una decisión colectiva, no de un Gobierno”

"La deuda es una decisión colectiva, el déficit se determina en la ley de Presupuesto que aprueba el Congreso, donde este Gobierno nunca tuvo mayoría", dijo Hernán Lacunza. El Ministro de Hacienda habló de la deuda externa, de los consensos alcanzados y los desafíos futuros de la Argentina en Desde el Llano (TN). Aquí sus frases más destacadas:

- El déficit inicial de este Gobierno más la inercia que había por el fallo de la Corte por las provincias era cercano al 7% del PBI. Ahora queda en casi 0% el primario y los intereses son del 3%, así que por lo menos bajó a la mitad.



- La variación de la deuda es la suma de los déficits de ese período. La deuda en estos 4 años creció 70.000 millones de dólares, que es un 29% de aumento. En el período anterior también había subido, no hay desendeudamiento en el segundo gobierno de Cristina (Kirchner). La deuda había subido un 21%, unos 43.000 millones de dólares porque tuvo déficit, no hay mucho misterio.

"Hay una situación de estrés en lo financiero, que se precipitó tras las primarias."

- "Si tenemos una mirada más panorámica, en los 4 años hubo una creación neta de empleo de más de un millón de puestos de trabajo. Hay un 1.250.000 puestos de trabajo más que en 2015, pero que no fueron suficientes para atender a todos los que se incorporaron al mercado de trabajo, que fueron 1.800.000. Por eso subió el desempleo. También es cierto que de ese 1.200.000 nuevos puestos de trabajo la mitad son empleos informales, que no van por la Ley de Contrato de Trabajo, están en negro."

- "Evidentemente tenemos problemas estructurales de la economía argentina. La democracia no ha cumplido con ese aumento del bienestar que todos esperamos. Recién ahora empezamos a generar consensos. Hay instituciones que ya no se discuten. Hace 36 años que estamos en democracia, no obtuvimos los resultados esperados, pero nadie discute el sistema político. No es negociable no atender a los más vulnerables, está ampliamente consensuada la Asignación Universal por Hijo. No se puede gastar más de lo que se recauda, en todas las plataformas políticas se ve que el equilibrio fiscal es un valor de primer orden, sino genera inflación o deuda. Aprendimos que las estadísticas publicas no tienen que mentir."

- "Sin embargo, a pesar de esos consensos, tenemos algún estancamiento institucional en las reglas del juego que hace que no podamos crecer. El producto per cápita de hoy es parecido al de mediados de los '70. Hace varias décadas que estamos estancados. Necesitamos emprender una coalición pro exportadora y pro empleo."

- "Hay una insatisfacción de muchos pueblos con el bienestar que está recibiendo de los regímenes vigentes."

- "La relación con el FMI es institucional. Fuimos la semana pasada a reunirnos con ellos, fue la Argentina, no un gobierno particular. Pero ahora es una relación que está atravesada por una incertidumbre política, tenemos elecciones de una semana. Es difícil tomar decisiones, para ahorristas comunes y para el FMI también."

Con información de www.clarin.com