Mauricio Macri cargó contra el kirchnerismo: “Permitimos que una minoría tome el control del país”

Mauricio Macri comenzó la última semana antes de las elecciones encabezando una nueva marcha del “Sí, se puede”, que comenzaron luego de la contundente derrota en las PASO del 11 de agosto contra Alberto Fernández. Esta vez, el Presidente estuvo en Jujuy y en su discurso volvió a cargar duramente contra el kirchnerismo.

“No nos vamos a quedar callados mientras nos roban el futuro. Quieren que estemos callados los que pensamos distinto. Son muchas veces las que tuvimos que aguantar el dedito, el atril, la prepotencia, la canchereada, esa forma de ejercer el poder que no queremos más”, comenzó.

Y continuó: “También tenemos que reconocer que somos muchos los que hemos estado en silencio mirando la política diciendo ‘yo en eso no me voy a meter, me da miedo y si me meto nada puede cambiar’. Nos equivocamos porque dejamos espacios libres y permitimos que una minoría se apropie, tome el control del país y se apropie del Estado”.

Luego, ante el aliento constante de la multitud que se acercó a escucharlo, el jefe de Estado sentenció: “Entendimos que juntos teníamos que ir levantando la voz y decir ‘basta, se acabó, hasta acá llegaron, este es nuestro país’”.

Para diferenciarse de su adversario del Frente de Todos, Macri expresó: “Las revoluciones son la suma de pequeñas rebeliones. Pero esta es una revolución de los pacíficos, de los que queremos vivir en paz pero no queremos que nos pasen por arriba una y otra vez. Nos dimos cuenta que la fuerza está en cada uno de nosotros”.

“Demostramos que se pueden hacer obras por todo el país sin corrupción como la ruta 9, el aeropuerto, el 4G, las urbanizaciones, las obras que hemos hecho con el gobernador para ustedes, queridos jujeños. Son las bases que proyectan un futuro mejor, por las que le digo que el esfuerzo valió la pena. Hoy estamos mejor parados que hace cuatro años para comenzar una nueva etapa”, añadió el mandatario.

En el final, luego de alentar reiteradamente a los militantes al grito de “sí, se puede” y mostrando optimismo de cara al domingo, Macri afirmó que las movilizaciones que se vienen dando a lo largo del país “nunca pasaron” y describió: " Esta energía, esta fuerza, esta vibración, todos acá, juntos, reunidos, de todas las edades. Entendemos que este es un octubre histórico, inolvidable, que van a cambiar muchas cosas en la historia de nuestro país".

Además, vaticinó que Jujuy "va a ser potencia mundial en energía y producción de litio" y que "cada vez más habitantes de todas partes van a venir a conocerlos y enamorarse de lo que son".

Por último, Macri reiteró el pedido a los votantes de Juntos por el Cambio de estar “atentos” y “fiscalizar” el domingo para que “no nos prepoteen más en las masas” electorales.

