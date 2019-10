Lourdes Sánchez habló tras ser operada: “La pasé muy difícil, no sé qué haría sin el Chato Prada”

Fueron días muy difíciles para Lourdes Sánchez. La actriz fue internada de urgencia el viernes por la noche y los médicos debieron sacarle las trompas de Falopio y el apéndice.

“Tuvo una operación espantosa de tres horas en la que le sacaron las trompas de Falopio. Lourdes está viva de milagro y lo digo de verdad, con piel de gallina. También le sacaron el apéndice, estaba todo infectado y estaba todo lleno de pus y muy inflamada y corría el riesgo de perder los ovarios. Tenía una infección en las Trompas de Falopio y la infección empezó a crecer y a correr”, contó la periodista Yanina Latorre, quien dio a conocer la noticia en Polino Auténtico, por Radio Mitre.

Pasado ya el susto, y mientras se recupera de la cirugía Lourdes Sánchez grabó un video en el que contó que se encuentra en un buen estado. “Me llegan todos sus mensajes de amor y de cariños. Les quería agradecer a ustedes y a toda la gente que me escribe por redes sociales, que es un montón. También a todos los que me mandan mensajitos por WhatsApp. En estos momentos una se da cuenta que es muy querida y me siento así. De corazón, muchas gracias”, dijo.

Y agregó: “La pasé muy difícil el viernes. Yo, y todos mis conocidos y amigos que estaban acá conmigo. Mi marido, que yo no sé qué haría sin ese hombre. Es el mejor hombre que me pudo haber tocado para vivir. Es todo. Pobrecito, lo que pasó él. Yo estaba dormida, no me enteré de nada”.