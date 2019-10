Gómez Centurión: “Latinoamérica está sufriendo el ataque coordinado de la narcodictadura”

Juan José Gómez Centurión, candidato presidencial del Frente NOS, se refirió a los incidentes de este lunes frente al consulado de Chile y apuntó a la “falta de decisión política” por parte del Gobierno Nacional, para hacer frente a las “fuerzas paraestatales” que protagonizaron los disturbios. “Los que incendian, saquean y destruyen, son grupos terroristas coordinados”.

Tras los incidentes de este lunes, el candidato presidencial compartió en redes sociales su teoría respecto al origen de los disturbios. “En el debate dije, respecto de defensa y seguridad, que el Estado Argentino es un ESTADO FALLIDO que no es capaz de controlar su propio territorio. El mejor ejemplo es lo que pasó ayer frente al Consulado de Chile”, comenzó.

“Fuerzas paraestatales atacaron a periodistas y a nuestras fuerzas de seguridad, que por falta de decisión política tienen las manos atadas. Estas organizaciones son financiadas con nuestros impuestos por el propio Estado Argentino desde hace años a través de subsidios y planes”, expresó y agregó que la financiación se otorga “no para sacar de la pobreza a nadie sino para comprar gobernabilidad”.

Asimismo, consideró que la Agencia Federal de Inteligencia debería hacer énfasis en investigar lo que ocurre en la región “bajo la coordinación del eje Cuba-Venezuela” a las que calificó como “narcodictaduras”. En ese sentido agregó que los grupos narcos “crean un Estado paralelo con sus propias reglas” y apuntó contra el Gobierno Nacional.

“El Estado Argentino liberó las fronteras y los precursores químicos, no se combatió la producción de droga y hoy vemos los resultados de no tener el control de nuestra soberanía. Latinoamérica está sufriendo el ataque coordinado de la narcodictadura que se radicalizo en estos días. No son los ciudadanos comunes los que incendian, saquean y destruyen, son grupos terroristas coordinados”, finalizó.

Con información de www.elintransigente.com