Alberto Fernández habló sobre el feminismo y convocó a los radicales: “Vamos a citar a los mejores para que se sumen con nosotros”

El candidato a presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, encabezó este martes un acto en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), acompañado por Florencia Saintout, candidata a intendente de la capital bonaerense. “Es una ciudad con mucha historia. Que uno siempre quiere. La cantidad de gente que salió de La Plata y de esta universidad, entre ellos Néstor y Cristina”, sostuvo el ex jefe de Gabinete en el comienzo de su discurso.

“Contento porque llego a La Plata para acompañar a una compañera que, como yo, ha dedicado su vida a la docencia en la universidad pública. Y donde vaya voy a reivindicar a la universidad pública que nos hizo distintos en América Latina. Tenemos una sociedad que fue progresando en base de darle derechos a la gente. Allá por el año 18 del siglo pasado, en la Universidad de Córdoba, un grupo de radicales llevó adelante la reforma universitaria, central en América del Sur. A partir de esta reforma estuvo gobernada por los claustros, de los que estudian, de los docentes, de los graduados. Esa sociedad dio un gran debate. Era una universidad a la que todos llegaban. Y era complejo, porque estudiar en la universidad tenía sus costos y sus privilegios. Pero un día vino Perón y la hizo gratuita. Y los hijos de los que trabajan llegaron a la universidad”, expresó Fernández

En su presentación, el candidato kirchnerista criticó al presidente Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal: “A muchos porteños, algunos de ellos gobiernan, les cuenta entender lo que vive alguien del interior de la patria. Les cuesta entender. No entienden lo difícil que es trasladar a un hijo, desarraigarlo y llevarlo a vivir en un departamentito o pensión para que pueda estudiar. Todos esos problemas se allanaron cuando las universidad florecieron en el interior del país y el gran Buenos Aires. La gobernadora piensa que los hijos de los que trabajan no llegan a la universidad. Estos tiempos se terminan y vamos a volver”.

Y manifestó: “Yo soy parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Macri no sé cuántas veces fue a la UBA, pero no saben cuánto uno lo valora. ¿Por qué resignar esos derechos? Estoy hablando del derecho a estudiar, muy importante en el presente. Estudiar es un insumo básico para alcanzar el futuro. Las sociedades más ricas promueven el conocimiento. Hay países que nadan en lagunas de petróleo. Sin embargo tienen que recurrir a la inteligencia de otros para sacar el petróleo y en eso se llevan una tajada enorme de riqueza. Es una opción, donde generalmente pierden los pueblos. Hay otra opción, la de Noruega, que un día descubrió que su mar estaba lleno de gas pero no lo sacó hasta que desarrolló su propia tecnología. Y hoy es el tercer productor de gas de Europa”.

Fernández también destacó la lucha feminista, llevada a cabo con mayor énfasis en los últimos años: “Así como la Argentina les dio derechos a los chicos y científicos para estudiar, también les dio derechos a las mujeres. La primera fue Evita, que se ocupó de que la mujer tenga voz y voto. Y un día las mujeres salieron y votaron. Y fueron avanzando en la sociedad. El domingo fue el día de la madre, nada de lo que soy si Celia no hubiese hecho por mí todo lo que hizo. Todos tenemos una enorme deuda con nuestras madres y mujeres. Afloró ante todos nosotros un colectivo increíble, el colectivo feminista. Y nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. No sólo descubrimos que eran víctimas de violencia de género, nos dimos cuenta cuánto las habíamos discriminado. Decimos que somos iguales pero no las tratamos igual. Eso debe avergonzarnos, las personas somos distintas pero la ley no debe ser distinta. Y la diversidad de las personas no puede justificar diversidad en las leyes”.

Con este tema también apuntó contra el mandatario nacional: “Vamos a ocuparnos de que todas las mujeres tengan los derechos que necesitan para ser iguales a los hombres. Y que el mismo derecho lo tenga persona más allá de la identidad de su género. Vamos a ocuparnos de que así sea. Las peores sociedades, Macri no lo entiende, son las que quitan derechos. No las que dan derechos. Miren lo que está pasando con el trabajo. Ocurre que en la Argentina tiene el índice de desocupación más alto de últimos 13 años. Cuando Macri se vaya, el 40% estará por debajo de la línea de pobreza. ¿Por qué pasa eso? Porque Macri piensa que trabajar es un costo para los empresarios. A partir de allí, él piensa que el que trabaja no debe tener derechos, porque es un costo. Macri uberizó la economía argentina, es algo que no le vamos a perdonar. ¿En qué consistió? En quitarle responsabilidades a los empresarios y sacarles derechos a los que trabajan”.

“Vamos a hacer que la luz y el gas dejen de ser un negocio para el presidente y sí un negocio para los que producen. Vamos a hacer que las pymes saquen las lonas de fábricas y maquinarias y llenen de trabajadores esas empresas. Vamos a hacer que los trabajadores, que en estos años de Macri, han visto peder su salario el 20%, vuelvan a recuperarlo. Lo mismo con los jubilados. Lo vamos a hacer porque siempre lo hicimos. Sabemos cuáles son nuestras prioridades”, agregó Fernández.

Y completó: “El domingo vamos a empezar a empezar a dar vuelta esta página negra que empezó a escribirse el 10 de diciembre de 2015. Lo vamos a hacer todos. Vamos a citar a los mejores radicales para que se sumen con nosotros. Trabajé con Raúl Alfonsín, trabajé en su gobierno, lo traté muchos años. Él decía que la política supone siempre la ética de la responsabilidad social. A los radicales que piensan como Alfonsín también tenemos que convocarlos. A los que se radicalizaron mucho, allá ellos. Mirando para atrás uno se pregunta: ¿Por qué nos enfrentamos tanto?”.

Con información de www.infobae.com