El cambio físico de la hija de Daddy Yankee: adelgazó 50 kilos, se hizo el alisado y parece otra persona

Una de las hijas de Daddy Yankee sorprendió a todo el mundo por su impactante cambio físico. Hace solamente cuatro años pesaba 113 kilos y después de una gran pelea contra la obesidad, bajó 50 kilos. Además, cambio el look en la peluquería por lo cual cuesta mucho reconocerla.

Jesaaelys asistió a los Latin American Music Awards. En el evento, Daddy Yankee estrenó su nuevo tema “Que Tire Pa’ lante”. El nuevo tema está disponible ya en todas las plataformas de música digitales a través de Cartel Records.

En los premios, la joven hija de reggaetonero lució un ‘outfit’ de color blanco y agradeció a quienes la han apoyado en su carrera.

“Nunca te sientas inferior a alguien por su ‘belleza’ porque al final la belleza es relativa”, escribió Jesaaelys Ayala González, recordando cuando era criticada.

Durante una nota, la hija de Daddy Yankee reconoció que para ella la comida “era una droga”. “Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo”, dijo.

Después de esconderse durante mucho tiempo, ahora es común para los seguidores de la hija de Daddy Yankee verla en bikini y posando sexy. Jesaaelys tiene casi 600 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Ella misma se considera como una influencer y además fanática del maquillaje.