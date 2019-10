A pesar del cepo, la compra de dólares por “personas humanas” creció un 70 por ciento en septiembre

Una mayor cantidad de personas compraron dólares en septiembre, en comparación con agosto, y lo hicieron en mayor cantidad. En concreto, la cifra llegó a USD 2.891 millones -70% más que los USD 1.516 millones del mes anterior- mientras que la cantidad de individuos llegó a casi 1.7 millones, un aumento del 30% con respecto al mes anterior.

Las cifras crecieron a pesar del cepo cambiario que se instauró el primero de septiembre con el objetivo de aplacar la salida de capitales del país, la cual se exacerbó luego de los resultados de las elecciones primarias que tuvieron lugar el último 11 de agosto.

La información se desprende del último “Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario”, publicado este martes por las autoridades del Banco Central (BCRA). El documento explica también que casi el 70% de quienes se hizo de divisas durante ese mes compro montos de hasta USD 1.000, monto que “estuvo en línea con lo observado en los períodos previos”.

“Las compras brutas per cápita (es decir, el promedio en general) se ubicaron en USD 1.750”, agrega el informe. Desde la imposición de los controles cambiarios, las personas pueden comprar hasta USD 10.000 por mes. No obstante, la entidad destacó que antes de las restricciones sólo un 3% operaba por encima de ese límite.



En los últimos días, y a medida que las elecciones del domingo se acercan, el BCRA debió incrementar los montos vendidos para mitigar la suba del tipo de cambio. El martes la cifra fue de USD 250 millones. Los negocios en ese mercado sumaron USD 486 millones, lo que significa que el único vendedor fue el Banco Central ya que la mitad del volumen corresponde a sus ventas. También intervino fuerte en el mercado de futuros de fin de octubre, pero no pudo impedir que la divisa a fin de mes suba considerablemente a $61,20 y que diciembre cierre en $79. Fin de noviembre cotiza a $67,85.

En contraste, unas 570.00 personas se desprendieron de moneda extranjera, “cifra que disminuyó con respecto al mes previo en un 20% y en un 7% con respecto a septiembre de 2018.

El monto total de las ventas, en tanto, alcanzó los USD 330 millones: “Las ventas de moneda extranjera se concentraron en las operaciones menores a USD 5.000, representando casi el 70% del total operado", mientras que “la cantidad de personas que vendieron hasta USD 1.000 en el mes representaron el 89% del total”, indicó el informe. El promedio per capita, en tanto, fue de USD 579.

Las reservas internacionales del Banco Central registraron una caída de USD 5.397 millones durante el mes. La principal explicación fue el descenso de los depósitos en moneda extranjera de las entidades en el BCRA por USD 2.440 millones, asociada a la caída de los depósitos del sector privado por USD 5.243 millones.

La caída, en tanto, fue mayor en la primera mitad del mes (USD 4.100 millones) y disminuyó sustancialmente en la segunda (USD 1.200 millones). Por su parte, las entidades cobraron préstamos locales en moneda extranjera por unos USD 2.000 millones en el mes. “También influyeron en la caída de reservas internacionales los pagos netos de deuda en moneda extranjera del Tesoro Nacional por USD 1.493 millones, y las mencionadas ventas del BCRA en el mercado de cambios”, concluyó el informe.

Con información de www.infobae.com