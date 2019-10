Julio Bárbaro se reconcilió “con la inteligencia de Cristina” y apuntó contra Macri y Durán Barba

El analista político Julio Bárbaro repartió elogios para el Frente de Todos, asegurando que se reconcilió “con la inteligencia de Cristina Kircher” y que Alberto Fernández es “el mejor”. A su vez, arremetió contra varios miembros de Juntos por el Cambio: “Mauricio Macri se quedó con Durán Barba y Marcos Peña, y despreció a la política”.

“Yo voté a Macri. Soy peronista, pero (Daniel) Scioli no me convencía. Dije claramente que ni Cristina ni Mauricio pueden ser Gobierno. El que se corra gana, dije. Y se corrió la ex presidenta“, aseguró el ex diputado, quien señaló que la actual senadora eligió “al mejor”, por Fernández. “No es un delegado. Es un tipo duro pero es inteligente y está formado, me ilusiona”, agregó.

“Me reconcilié con la inteligencia de Cristina. No con la persona, a ella no la vi”, enfatizó y opinó sobre la relación que puede mantener la fórmula de la alianza peronista: “Ni Alberto la dejaría imponerse ni ella lo querría. Cristina se quiere retirar. Es un ser humano, tiene una hija con problemas, tiene veintipico de años en el poder, buscará el bronce pero ya no quiere hacerse cargo de nada”.

Por su parte, apuntó contra el actual Gobierno y aseguró que el nuestro “se parece a un país sin rumbo ni destino”. “Lo de Macri fue triste, por él, por Durán Barba y por Marcos Peña. Si tenés tres o cuatro rasputines, el jefe sos vos. Si te quedás con un solo rasputín, el jefe es él“, comentó y subrayó que “tuvieron la soberbia y la mediocridad muy unidas”.

“(María Eugenia) Vidal tiene que asumir que Macri la destruyó voluntariamente porque el pibe Marcos Peña la odiaba. Y el bobo Durán Barba dijo: ‘El mío es este’. Cuando la mediocridad de Peña y Durán Barba expulsa al talento de (Emilio) Monzó, (Miguel Angel) Pichetto, (Nicolás) Massot y Vidal, es que la decadencia lo tocó, no hay vuelta”, concluyó.

