Dura historia de Noah, la hermana de Miley Cyrus: sufrió depresión y ansiedad desde los 10 años

Noah, la hermana menor de la cantante estadounidense, Miley Cyrus, contó en una entrevista a los medios que desde que tenía 10 años padece de depresión y ansiedad.

Desde muy pequeña Noah Cyrus vivió frente a las cámaras, algo que comenzó a padecer antes de convertirse en adolescente. La joven de 19 años debutó en televisión a los 3 como parte de una serie en la cual participó en seis capítulos y desde ese momento no paró más.

En el programa de James Corden, The Late Show, la hermana de Miley Cyrus, fue a presentar su colección “Lonely”, cuyos fines económicos estarán destinados a una organización sin fines de lucro que se encarga de salvaguardar la salud emocional y de prevenir el suicido en adolescentes de América, conocida como The Jed Foundation.

En ese contexto, Noah relató: “Es algo que me toca muy de cerca. He batallado contra la ansiedad y la depresión desde que tenía 10 u 11 años. Así que creo que es un gran tema. Una de las cosas por las que siempre he querido usar mi plataforma es para hablar de la salud mental y ayudar a los jóvenes adultos de América y de todo el mundo para que sepan que no están solos”.

Además la hermana de la protagonista de Hannah Montana, reveló que de estar manera pretende canalizar su ansiedad “para algo bueno, no malo”. Y agregó: No pienso dejar que se apoderen de mi vida como han estado haciendo en los últimos años. Quiero se capaz de hablar de ello, de hacer que la gente esté prevenida y hacer saber a los niños de todo el mundo que no están solos”.