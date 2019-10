Duhalde se ofreció para “ayudar a Alberto en un pacto social” y afirmó que este debe incluir a Macri

El ex presidente Eduardo Duhalde vaticinó un triunfo del Frente de Todos en las elecciones del domingo y se ofreció para “ayudar a Alberto (Fernández) en un pacto social”. “No alcanza con él, el justicialismo y la oposición, esta situación es más difícil que en 2002”, aseveró y sostuvo que el mandatario Mauricio Macri también debe formar parte de ese consenso.

El ex jefe de Estado bonaerense pronosticó que la alianza peronista, si bien “hizo una campaña deslucida”, va a ganar en las votaciones del domingo. Por el contrario, indicó que el líder de Juntos por el Cambio “se recuperó del knock out de las PASO” y tuvo buenas presentaciones. Igual, acentuó que “la diferencia es muy grande”, prácticamente “irremontable”.

De esta manera, ratificando la presencia del ex jefe de Gabinete al frente del país ante “la situación muy compleja” que vive el país, el dirigente recordó su función presidencial tras la crisis del 2.001 y se expuso para colaborar. “Yo puedo ayudar a Alberto en un pacto social. No alcanza con él y el justicialismo, ojo, eh”, alertó en el programa radial “Habrá Consecuencias”.

En esta línea, rescató que es una “buena idea” la del referente del kirchnerismo de intentar “sumar a (Roberto) Lavagna” pero acentuó que “el pacto social tiene que ser con Macri también”. Asimismo, aseguró que no basta con la “oposición” y comentó que tienen que ser llamados los distintos sectores de la sociedad, más allá de los dirigentes políticos.

Por último, el ex senador nacido en Lomas de Zamora se refirió a la eventual transición y a pesar que muchos especulan que será conflictiva, expresó: “No me imagino a Macri no entregándole el poder a Alberto Fernández”. Para cerrar su entrevista de la radio Futurock, contó: “No voy a ir a votar el domingo. No va a cambiar en nada mi voto”.

