Gómez Centurión tildó de “traidor” a su candidato a gobernador que llamó a votar por Macri

Juan José Gómez Centurión tildó de “traidor” a su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires quien convocó en sus redes sociales a votar por Juntos por el Cambio a cuatro días de las elecciones generales. “Un judas sin valores ni escrúpulos, billetera mata pañuelo celeste”, denunció el ex combatiente de Malvinas.

“Te pido que no me votes, que no votes al Frente NOS, que votes a la fórmula Macri - Pichetto”, expresó Gustavo Álvarez quien hasta este miércoles era el candidato a gobernador bonaerense por el espacio del aspirante a la presidencia Juan José Gómez Centurión.

A través de sus redes sociales, en un video que dura poco menos de un minuto, Álvarez justificó porque declinó su candidatura y convocó a lograr la reelección de Macri para evitar un triunfo del Frente de Todos. “Cristina ya sabemos lo que es -lo bueno y lo malo que es bastante-; Kicillof es el candidato trucho de la provincia, no puede ser candidato solo porque el experto en derecho que es Alberto Fernández dijo que era un inútil, un incapaz”, expresó sobre la relación que tenían los referentes del kirchnerismo antes de lograr la unidad. Y agregó: “Kicillof es un ilegal en la provincia de Buenos Aires, y Alberto Fernández es cómplice del tema de la efedrina, no lo podemos votar”.

“Renuncio a mis votos en el Frente NOS, vamos con la fórmula Macri - Pichetto, salvemos a la patria del narcotráfico, de la revolución versera bolivariana que nos quieren imponer en la Argentina. Viva la patria”, concluyó Álvarez.

El insólito cambio de último momento del candidato a Gobernador, generó el malestar y el repudio de Gómez Centurión, quien sostuvo que el gesto responde a “operaciones del gobierno” que “hablan de qué cosas pueden hacer por no perder”. “La vieja política no cesa en su deseo de acallar las voces nuevas”, agregó en un comunicado.

“La estrategia no era nueva, sí sucia y traidora como le fue sacarle el partido a (José Luis) Espert horas antes para operar también su candidatura. Ahora, y a pocos días de las elecciones generales, luego de haber sufrido innumerables presiones, surge una denuncia de un candidato que ‘casualmente’ llama a votar a Macri”, denunció el ex funcionario de Cambiemos.

“Las traiciones hablan del traidor”, arremetió contra la decisión de Álvarez y agregó que la campaña “ha desnudado como nunca la moral de quienes se denominan el Cambio”. “Lamentablemente vamos a tener las condenas a los difamadores luego de que tengan lugar las elecciones, por eso manejan estos tiempos, siempre encuentran un judas sin valores ni escrúpulos, billetera mata pañuelo celeste”, sostuvo el referente del partido “defensor de las dos vidas”.

Por su parte, Cynthia Hotton, la candidata a vicepresidenta del Frente NOS, lamentó “la intempestiva salida que ocasiona un daño intencional a nuestro frente electoral, a pocos días de los comicios generales”. La ex legisladora, en sintonía con Gómez Centurión expresó que “el juego político es útil para conocer a los traidores que se venden renunciando a sus principios”.

“No bajamos los brazos, nos han querido presionar de todas maneras y tipos de formatos y seguimos resistiendo. No hay forma de que nos muevan de nuestras convicciones, el Frente NOS sigue adelante”, expresó Hotton y apuntó a Mauricio Macri por recibir la bendición de un pastor evangélico: “De repente vemos a candidatos que van a visitar a pastores, se acuerdan de su fe a último momento...Dios dirá”.

En las PASO del 11 de agosto, Álvarez había obtenido 168.223 votos, el 1,82% de los sufragios afirmativos, es decir, excluyendo los votos en blanco, lo que le había permitido disputar las generales al superar el piso del 1,5% mínimo establecido por ley.

