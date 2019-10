Pampita se puso firme: las condiciones para su despedida de soltera

La noticia de que Pampita se casa con Roberto García Moritán sorprendió a más de uno y lo cierto es que hace semanas que no se habla de otra cosa. Lo cierto es que después de apenas tres meses de noviazgo, la pareja dará el sí y apuestan a formar una familia juntos.

Después del escándalo con su ex, Benjamín Vicuña, y las asperezas con la China Suárez, Pampita dio vuelta la página y decidió apostar a su nuevo amor y ensamblar la familia junto con sus hijos y los que tiene él con Milagros Brito.

En menos de un mes, Pampita se convertirá en esposa y según confirmaron, la ceremonia será el 22 de noviembre y se realizará en el Palacio Sans Souci para pocos invitados, menos de 200 según explicaron sus fuentes cercanas.

A pesar de que la modelo no puede ocultar su emoción, esta vez se animó a hablar sobre la despedida de soltera que le están armando sus amigas a la cual, confesó, “le tiene miedo”. Por eso, Pampita decidió poner algunas condiciones.

“¡No sabés lo que es ese chat! Somos como cuarenta minas”, dijo su amiga Barby Franco y Pampita les pidió: “No van a ir con celulares, lo que pasa ahí, queda ahí. No me traigan nada, strippers no quiero, eso no”, dijo la modelo.

Barby por su parte le dijo que se quede tranquila, pero adelantó: “Va a estar muy divertido y de la mano de Puli Demaría vamos a explotar todo”, haciendo referencia a la amiga Dj de la cual se estuvo hablando mucho últimamente.

Ahora, resta esperar ver cómo será la organización tanto de la despedida como de la boda de la cual todo el mundo habla y sin dudas, será el evento del año.