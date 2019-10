Melconian: "Guarda con esperar un plan de estabilidad definitivo el 10 de diciembre"

El economista Carlos Melconian se mostró poco entusiasmado al ser consultado con el futuro de la economía a partir del 10 de diciembre de 2019, fecha en el termina el mandato presidencial de Mauricio Macri. "Guarda con esperar un plan de estabilidad definitivo el 10 de diciembre", dijo el ex titular del Banco Nación en declaraciones a Net TV.

Melconian, que recordó que "veía lo que venía" en la economía antes de que que Mauricio Macri asumiera el gobierno en 2015, advierte que, de ganar las elecciones el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, "no va a venir con Superman ni Batman" a solucionar la inestabilidad financiera reinante.

"No es para asustar, sino para calmar ansiedades porque los planes de estabilidad tienen que tener las condiciones sociales más o menos armadas", dijo, recordando las sucesivas económicas que se vivieron en el país desde el gobierno de Raúl Alfonsín.

El gobierno que viene "recibe un entorno más parecido al que recibió Menem" en 1989 tras la hiperinflación, dijo Melconian.

El economista también advierte que "no viene un programa económico definitivo" y que la tarea principal del eventual gobierno kirchnerista será ver "qué hacer con el Fondo Monetario Internacional y cómo se paga la deuda". Advirtió, sin embargo, que "los números de 2020 no cierran por ningún lado" y que "Argentina no tiene 30 mil millones de acceso".

