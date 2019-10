Votó Alberto: "todos tenemos que hacer un enorme esfuerzo, pero contentos y felices”

En un Toyota gris, para recorrer las once cuadras que lo separan de la sede de la UCA en Puerto Madero donde estaba dispuesto que debía votar, salió Alberto Fernández junto a su pareja, Fabiola Yañez, para sufragar. Afuera, entre vítores y arrojándole pétalos, un grupo de militantes lo esperaban ansioso, además de una nube de periodistas. En el interior, una cámara fija tomaba el momento del voto, sólo con una pequeña fila de cuatro ciudadanos delante de él.

A la salida, de modo muy ordenado, respondió pocas preguntas por respeto a la veda electoral, pero dejó algunas frases importantes y una mención emocionada hacia el expresidente Néstor Kirchner. “Es un día de alegría. Lo único que digo es que tenemos que tomar esto como una jornada histórica y con tranquilidad. Cuando pase la elección vamos a charlar más tranquilos”, arrancó Alberto antes de las preguntas. Pero, tal como hizo Matías Lammens, subrayó: “Se terminó el nosotros y el ellos”.

Al responder una de las preguntas, Alberto volvió a indicar que frente a la crisis que vive la Argentina hay responder con esfuerzo y tranquilidad: “Estamos en una enorme crisis por lo que tenemos una enorme responsabilidad y todos tenemos que hacer un enorme esfuerzo, pero contentos y felices”.

Ya antes de salir a votar, Alberto había tuiteado un recuerdo a Néstor Kirchner, por cuya memoria le consultaron varias veces: “Dios ha decidido que justo el día en que se fue Néstor, los argentinos tengamos que votar. A Néstor lo quiero cada día más y estoy seguro que me está ayudando donde esté. Hoy es un día de muchas sensaciones. Ayer hablábamos con Cristina justamente de esto, pero trato de no hablar de Néstor porque me emociono mucho. Néstor no está presente físicamente pero sí en mi alma”.

Dentro de su cautela, el candidato del Frente de Todos dejó dos declaraciones relevantes para la jornada, una respecto de las declaraciones de Marcos Peña, quien temprano había dicho que para saber el resultado de la elección había que esperar al escrutinio definitivo, Alberto aseguró que esas palabras “no son afortunadas, pero tampoco importantes”.

Respecto de la empresa Smarmatic, dijo que esperaba que hicieran “las cosas bien” y que “los apoderados del Frente están permanente encima de eso”.

Poco antes de salir de su domicilio, Alberto tuiteó: “Hoy es también un día muy especial para muchos de nosotros. Hace 9 años se nos iba Néstor, que además de ser un gran presidente fue mi amigo. Muchos me preguntan qué le diría hoy. Le diría: “Volvamos a hacerlo que yo te ayudo”. Te extraño mucho, amigo. Gracias eternas”.

Fernández mantuvo su actividad cotidiana, sacó a pasear a su perro Dylan a la plaza a las nueve de la mañana, apenas lo acompañaba el legislador porteño Leandro Santoro y, claro, una nube de periodistas. Alberto se tomó un tiempo para jugar con Dylan, luego volvió a su casa para prepararse para votar.

Fuente: Tiempo Argentino