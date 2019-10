El embajador de EEUU felicitó a Alberto Fernández y lo llamó a trabajar juntos durante la transición

El embajador de los Estados Unidos, Edward Prado, felicitó a Alberto Fernández por su victoria en las elecciones presidenciales de este domingo y lo invitó a trabajar juntos durante la transición hasta su toma de posesión, el 10 de diciembre.

“¡Felicitaciones @alferdez! Esperamos trabajar con Ud. y su equipo durante la transición, en base a los valores e intereses compartidos por ambos países. #BetterTogether (en castellano, mejor juntos)”, dice el mensaje compartido por Prado en su cuenta de Twitter.

El diplomático ya se había expresado en esta línea pocas semanas antes de las elecciones, cuando en un discurso pronunciado en el Centro de Estudios Americanos aseguró que “los lazos que unen a nuestros países no están unidos a ningún candidato en particular”.



En ese entonces, Prado enfatizó en que “nuestros valores compartidos no cambiarán las próximas semanas, ni los próximos meses". "Las elecciones no cambiarán esto tampoco”, dijo, dado que “nuestra relación bilateral no es una transacción sino que está construida sobre valores compartidos como la democracia, la libertad de prensa, la seguridad de la gente”.

En tanto, también remarcó que “lo importante de las relaciones bilaterales será mirar al futuro y no regresar al pasado”. “No repetir errores del pasado”, indicó, en referencia a los enfrentamientos de las administraciones de Cristina Kirchner con sus homólogos en Washington.

Como consignó Infobae a principio de mes, Prado ya intercambiaba mensajes con Alberto Fernández desde antes de los resultados de este domingo.

La relación bilateral con Estados Unidos jugará un rol fundamental, sobre todo a la hora de encarar la negociación de la deuda soberana argentina, tanto con el FMI -es el principal accionista del organismo internacional- como como los inversores que tienen bonos de deuda bajo legislación extranjera. Un eventual aval por parte de la administración allanaría el camino de la estrategia que pueda implementar el futuro gobierno de Alberto Fernández.

Edward Prado llegó a la Argentina en mayo de 2018, luego de ser nombrado por el presidente Donald Trump. Reemplazó a Noah Mamet, quien había sido designado por el jefe de Estado anterior, Barack Obama.

