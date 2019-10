Cristina: “Presidente, le voy a pedir que tome las medidas necesarias”

La vicepresidenta electa Cristina Kirchner le envió un mensaje al actual mandatario, Mauricio Macri, durante el discurso que pronunció luego de que el Frente de Todos ganara las elecciones presidenciales.

“Me voy a tomar un atrevimiento, Presidente: le voy a pedir en mi carácter de ex presidenta que por favor tome todas las medidas necesarias para alivianar esta situación dramática. Los presidentes son presidentes desde el primer día que asumen hasta el ultimo día que se van; es parte de la responsabilidad institucional”, aseguró.

“Es su responsabilidad democrática e institucional cuidar el patrimonio del pueblo de la Nación”, indicó la ex jefa de Estado. Luego, agregó: “Alberto va a tener una tarea muy difícil que va a requerir de un esfuerzo inimaginable. Dejan una provincia y un país arrasados” afirmó.



En el comienzo de su discurso Cristina Kirchner recordó a su esposo Néstor Kirchner en la fecha del aniversario de su muerte. “Estoy muy contenta. Nunca pensé estar contenta en esta fecha. Este día siempre me encuentra bajoneada. Estoy contenta que mi ex ministro de Economía hoy sea el nuevo gobernador de la provincia”, dijo en referencia a Axel Kicillof.

