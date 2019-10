Prohibición de celulares, 40 mujeres y ... ¿cómo será la despedida de soltera de Pampita?

Cada vez falta menos para que Carolina Pampita Ardohain (41) y Roberto García Moritán (42) den el "Sí, quiero". Mientras los futuros novios ultiman los detalles de la fiesta del próximo 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci, las amigas de la modelo se ocupan de la despedida de soltera.

La fecha será el próximo jueves 31 de octubre. La organizadora es Puli Demaria: DJ, panelista de Pampita online e íntima de la modelo. "Nos queremos mucho. Somos amigas hace más de veinte años. Yo soy la madrina de su hijo Benicio, tengo el honor de serlo", confió Puli en una entrevista, sobre su vínculo con la ex de Benjamín Vicuña.

¿Cuál es el plan para la despedida? Según contó Barby Franco, también panelista del ciclo de la modelo, son más de cuarenta mujeres que están intentando ponerse de acuerdo en un chat de WhatsApp. "¡No sabés lo que es ese grupo, Caro!", le anticipó la novia de Fernando Burlando, durante la última emisión del programa. Pampita aseguró estar nerviosa e hizo un pedido explícito a sus amigas.

"No van a ir con celulares porque lo que pasa ahí queda ahí", arrancó la conductora. "¿Ni uno?", retrucó Barby. "¡Me da miedo! Después queda todo en la nube. ¿Mirá si se filtra?", agregó.

Entre otras cosas, la modelo también quiso saber si iba a haber "sorpresas". "No me traigan nada... strippers no quiero", advirtió. "No, no. Sé que va a estar muy divertido. De la mano de Puli va a explotar todo el lugar", remató Barbarita. ¿Qué tendrán preparado las chicas para Pampita? ¿Se filtrará algún material?