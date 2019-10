Patricia Bullrich apuntó al peronismo: “Representan mafias que gobernaron por mucho tiempo”

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, apuntó este lunes contra el peronismo y señaló que "representan mafias que gobernaron por mucho tiempo" al país, a la vez que habló de una "derrota digna" y una transición "ordenada".

"La definición ideológica que hicieron, diciendo que derrotaron al neoliberalismo, me pareció que repitió un esquema que no es verdad. Es un esquema mentiroso. Nosotros no somos lo mismo que ellos", comenzó la funcionaria en Radio La Red.En este sentido, agregó: "Las mafias que gobiernan la Argentina hace mucho tiempo no lo representamos nosotros, lo representan ellos. De eso estoy convencida. Es una Argentina que no avanza, que siempre está ahí defendiendo intereses que no nos ayudan".

En relación a los resultados de las elecciones, la ministra destacó que fue una derrota "digna" de Juntos por el Cambio y afirmó: "Hicimos todo por mejorar. Cambiamos la campaña. Salimos de la idea de una campaña en redes a salir a consolidar una identidad política". Y continuó: "Me voy con la frente alta".

La funcionaria también resaltó que serán una oposición "constructiva" después del 10 de diciembre: "Somos una idea de país distinta a la que ganó. Por supuesto deseamos que a la Argentina le vaya bien y seremos una oposición constructiva, pero defensora de los valores que representamos. Esto no es sólo un Gobierno, es una forma de vida, un proyecto para la Argentina".

Consultada sobre el rol de Mauricio Macri en la futura oposición, afirmó: "Mauricio va a seguir muy fuerte en este espacio, va a seguir con mucha fuerza y voluntad. Ahora estamos en una transición que tenemos que llevar con orden y abriéndole toda la información al Gobierno que viene. Es algo democrático".

Con información de www.clarin.com