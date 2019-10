Ganadores y perdedores de la elección 2019

Macri repuntó pero no le alcanzó. Cristina Kirchner volvió al poder. Larreta hizo historia en la Ciudad. Y Massa quedó otra vez en carrera

La elección del domingo 27 de octubre dejó a los perdedores un poco más contentos de lo que esperaban y a los ganadores un poco menos de lo que aspiraban.

Cristina Kirchner regresó al poder; Alberto Fernández pasó del armado político a ser protagonista y potenciar la victoria del kirchnerismo. El ex ministro Axel Kicillof venció a Vidal y Sergio Massa finalmente quedó otra vez en carrera.

Dentro del espacio perdedor, dos grandes ganadores sobresalen por encima de todos: Horacio Rodríguez Larreta, que obtuvo un histórico triunfo en primera vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, y Alfredo Cornejo, quien logró revertir una elección difícil en Mendoza.

GANADORES

Alberto Fernández

Hasta hace unos meses nadie lo imaginaba en la cúpula del poder. Estaba para ser jefe de campaña y terminó siendo candidato a presidente. Unificó a la mayor parte de la oposición, convirtiéndose en el hacedor del triunfo kirchnerista. Logró una victoria clara pero no abrumadora, como se esperaba por casi 20 puntos de diferencia según pronosticaban las consultoras de opinión. Ahora deberá resolver la transición con Macri y luego, más difícil, manejar la coalición con Cristina Kirchner, negociar con el Fondo Monetario Internacional y acertar en las medidas económicas para superar la crisis.

Cristina Kirchner

Fue la artífice de la candidatura de Alberto Fernández. Lo eligió como titular de la fórmula y funcionó. Regresa al poder después de completar dos mandatos presidenciales. Sin embargo, pesan sobre ella 13 procesamientos por corrupción. Algunos dicen que los votos son de ella y que los hará valer. ¿Cómo funciona el cogobierno con Alberto Fernández?, es la pregunta que muchos se hacen.

Horacio Rodríguez Larreta

Pasó a la historia: logró ganar en primera vuelta la Ciudad de Buenos Aires. El resultado fue abrumador: 55% de los votos y 20 puntos de diferencia sobre su principal rival. Fue clave en el éxito una gestión contundente y reconocida por todos. Se perfila como la figura para el rearmado de Juntos por el Cambio como frente opositor.

Axel Kicillof

Utilizó en campaña un tono moderado para evadir la pelea y hasta se acercó al sector agropecuario. Fue uno de los factores que lo benefició para obtener un triunfo amplio sobre María Eugenia Vidal. Sin embargo, anoche volvió al discurso de dirigente estudiantil y representante del kirchnerismo puro. ¿Cómo será la convivencia con Sergio Massa?

Sergio Massa

Aportó su capital político en la Provincia y quedó otra vez en carrera. Ahora aspira a ser presidente de la Cámara de Diputados, como le prometieron. Su desafío será alcanzar consensos con la oposición para la sanción de leyes.

Alfredo Cornejo

Pudo revertir la derrota de las PASO: fue electo diputado por 14 puntos de ventaja. La estrategia política diseñada en el “laboratorio” mendocino resultó exitosa. También empujó a Macri, que ganó con comodidad en Mendoza. Así, el radicalismo logró sumar más diputados de los que perdió y Cornejo apuesta a ser protagonista en el Congreso. Disputará con quien sea el liderazgo del bloque.

Martín Lousteau

Es una de las nuevas figuras. Cabeza de lista en el distrito que ganó Juntos por el Cambio. Llega al Senado con el objetivo claro de convertirse en una de las principales voces opositoras y así fortalecer sus aspiraciones futuras.

PERDEDORES

Mauricio Macri

Se puso la campaña al hombro, caminó el interior. Recorrió más de 30 ciudades en un mes bajo el lema “Sí, se puede”. Sirvió para repuntar y para dejar mejor a Juntos por el Cambio tras el “palazo” en la derrota de las PASO, pero no le alcanzó. No para dar vuelta la historia. Aunque perdió la presidencia hizo crecer el tradicional sufragio no peronista del 30 al 40 por ciento histórico, y quedó muy bien parado para la etapa posterior. Es la principal figura de la oposición a nivel nacional.

María Eugenia Vidal

Es quizás la que más perdió en las elecciones. No acompañó la remontada a nivel nacional y volvió a caer por una cifra similar a las PASO, casi 14 puntos por debajo de su rival kirchnerista. Aunque es una de las dirigentes políticas más valoradas del país, quedó muy relegada. Igualmente ella también advirtió que “no se da por vencida”.

Marcos Peña

Construyó el laboratorio electoral. Confió en las herramientas que fueron efectivas en 2015 y en 2017. Pero ahora fallaron. Su manual no incluyó que para ganarle al peronismo hay que dividirlo y negociar. Para algunos tampoco supo cambiar al final, como sí lo hizo Cristina Kirchner.

Alberto Rodríguez Saá

El gobernador es el gran perdedor en la provincia de San Luis. Su apoyo a la fórmula Fernández – Kirchner y la designación de los candidatos a diputados nacionales sacaron menos votos que en las PASO. La pelea con su hermano y ex gobernador Adolfo le sigue costando votos.

Elisa Carrió

“Victoria en la Nación y en Buenos Aires”, publicó en sus redes sociales. Se sumó a otros tantos pifies. Aunque manifestó estar contentísima con los resultados, no fue al búnker de Juntos por el Cambio y mandó un video. La socia fundadora de Cambiemos es otra de las grandes perdedoras de la elección de este domingo 27 de octubre.

