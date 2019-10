Macri, por amplio margen, en Rafaela

No fue por casualidad entonces que Mauricio Macri haya incluido entre las primeras ciudades que tocó el tour del “Sí, se puede!” a Rafaela luego de la derrota que sufrió en las Primarias, porque un amplio sector del electorado de esta geografía, desde el 2015 para acá le ha demostrado al presidente su fidelidad y apoyo cada vez que pidió el voto, para él o para sus candidatos. Fue por ello que, en una comunidad poco inclinada a las exteriorizaciones callejeras, no sorprendió la multitud que lo acompañó en el acto realizado en el microcentro de la ciudad -la mayor que se recuerda en esta la localidad-. No caben dudas, que semejante concentración surtió efecto y potenció la preferencia electoral hacia su candidatura, estirando en más de 10 puntos porcentuales la diferencia a su favor, este domingo.



Ese renovado impulso que tomó la campaña de Macri en la Perla del Oeste también se expandió al Departamento Castellano, donde solo fue derrotado en la ciudad de Frontera y por escaso margen por la fórmula Fernández-Fernández. El triunfo también fue para Macri en Sunchales, por 55% a 34%, la otra ciudad de esta jurisdicción.



El gobernador electo por la provincia de Santa Fe, Omar Perotti votó, a media mañana, acompañado de su papá, y, cuando se retiraba de la escuela Alberdi, en el casco céntrico rafaelino, dialogó con la prensa y adelantándose al resultado expresó: “hay una gran expectativa de cambio, se ha marcado claramente en las Paso. Con esa expectativa es donde hemos acompañado todo este tiempo en la provincia. Y venimos hoy a votar con el respeto a todos los que hoy vienen hacerlo, piensen como piensen‘.



También dijo que ‘la Argentina de mañana requiere a todos y eso es fundamental. Con la tranquilidad y el deseo de que esta jornada transcurra de la mejor manera y que mañana nos encuentre a todos juntos poniendo de pie a la Argentina”.



“Yo creo que mañana nos espera una Argentina que va a empezar a ponerse de pie y no es un tema sencillo, no nos esperan días fáciles. Pero estoy convencido que la gente ha sabido canalizar sus expectativas y sus deseos de cambio y tiene plena comprensión de este momento. Espero que toda la dirigencia tenga y se ponga a la altura de lo que la gente ha sabido acompañar, esperar y fortalecer un proceso constitucional como el que nuestro país viene teniendo”, finalizó.

