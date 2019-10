Postal no apta para cardíacos: Ivana Nadal posó en bikini y de espalda

Ivana Nadal es una de las influencers que más like recolecta en minutos. Posó con bikini y la rompió de forma automática. ¡Qué sexy!

La conductora Ivana Nadal es una de las mujeres más sexys que usa sus redes para lucir su cuerpo. Si bien en oportunidades también revela que tipo de actividades hace; la realidad es que adora compartir contenido de su trabajado cuerpo.

¡Y no es para menos! con una constante conducta, la morocha no pone excusas cuando de entrenar se trata y este es uno de los mensajes que más promueve. Tras varios días de vacaciones en la playa, Ivana Nadal no deja de compartir postales de sus días soleados en la arena.

No fue la exepción la última publicación y se volvió a lucir en traje de baño. Despertó cientos de comentarios, likes y hasta repetida en otras redes sociales. La morocha Ivana Nadal adora llamar la atención ( y que bien lo hace).

Sin embargo no todo lo que brilla es oro. Días atrás se cansó de recibir críticas y escribió: “Que tengo culo de hombre, que estoy muy flaca, que la espalda es muy grande, que el plano no favorece, que le hice Photoshop… Dios mio! Cuándo serán felices y dejarán ser felices al resto!?”.

De esta manera la mujer fit le puso los puntos a varios de sus usuarios y dejó un mensaje positivo para quienes siguen sus pasos: quererse como son. ¡Aplausos!