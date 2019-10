Dólares: Despejamos todas las dudas

El Banco Central (BCRA) detalló los alcances de la medida que limita las operaciones de personas físicas en el mercado cambiario a la compra de US$ 200 por mes, a través de la comunicación "A" 6815, publicada este lunes en el Boletín Oficial.



Consultados por Ámbito, el economista Martín Kalos, jefe de la consultora Elypsis, aclaró algunas dudas sobre el nuevo cepo cambiario.

¿Cuál es el nuevo límite para comprar dólares?



Si la compra es por banco, el límite es de u$s200 por mes; y si es en efectivo, es u$s100.

En cualquier caso, el límite máximo es u$s200 ya que no es acumulativo.

¿Se pueden retirar los dólares depositados en el banco?



No hay ningún límite ni impuesto ni nada, por ahora, a retirar los dólares que se estén depositados en el banco.

La política del BCRA apunta a mostrar que el problema no es con los depósitos bancarios en dólares, que esos dólares están y se pueden retirar.

Si la persona está en el exterior, ¿puede disponer libremente de los dólares ya depositados en su cuenta?



No hay límite para extraer los dólares, que hayan sido depositados en la cuenta previo a este nuevo cepo cambiario. Sin embargo, no se puede cuando la cuenta es en pesos.

¿Se puede usar la tarjeta de crédito fuera del país?



Por ahora no hay ninguna restricción ni impuesto a usar tarjeta de crédito fuera del país para pagar gastos en otra moneda. Cuando a la persona le llegue el resumen, debería venir al tipo de cambio oficial del día de cierre, igual que hasta ahora.

¿Se puede usar la tarjeta de débito en el exterior?

No se anunció ninguna restricción ni impuesto a usar tarjeta de débito fuera del país para compras en otra moneda. Es decir que no hay límite para comprar en el exterior, lo cual incluye adquisiciones por apps o webs en el extranjero.



¿Se pueden extraer dólares en el exterior?



Quienes deseen extraer dólares, sólo podrán hacerlo en la medida en que tengan una cuenta bancaria en dólares con las divisas ya compradas y depositadas en esa cuenta con anterioridad. No se podrán extraer dólares como adelanto por tarjeta de crédito ni contra cuentas en pesos.

En cuánto a la operatoria de bonos, ¿hay alguna novedad?



Por ahora, no hay ninguna disposición nueva que limite las operaciones con bonos (más que las que ya estaban en pie la semana pasada).

Los no residentes argentinos, ¿cuántos dólares pueden comprar?



Para quienes no sean residentes argentinos, el límite (incluso en entidades financieras) es de USD 100 al mes.

¿Qué pasa con las personas que compraron dólares durante octubre, previo a este cepo?



Para los días que restan de octubre, rige el límite de u$s 200: quienes ya compraron durante octubre más de u$s 200 no podrán seguir comprando hasta que comience noviembre; pero desde ya, no tendrán problema por haber comprado hasta u$s 10.000 cuando ese era el límite.

¿Se puede pedir autorización para comprar más de u$s200?



En su comunicado, el BCRA explicita que habrá operaciones que "con autorización" podrán superar ese límite. Por el momento, sólo se aclaró este punto.

¿Se puede comprar dólares para operaciones inmobiliarias?



Sigue pudiendo comprar dólares en caso de crédito hipotecario bancario (por el monto del crédito) y se agregó que también se puedan adquirir divisas con los fondos provenientes de los subsidios del ProCreAr. Este es el único sentido en el cual los anuncios de hoy aliviaron el control cambiario en lugar de endurecerlo.

¿Las empresas también pueden comprar hasta u$s200 para atesoramiento?



Las empresas siguen sin poder comprar dólares al tipo de cambio oficial para atesoramiento – pero sí, tal como ya regía, para pagar deudas o importaciones -.

Fuente: Ambito , sobre una nota de Mariana Leiva