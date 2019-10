Camaño: “Conformaremos un bloque distinto, no esperen que nos vinculemos al kirchnerismo”

La diputada Graciela Camaño, quien fue revalidada en su cargo en representación de Consenso Federal, aseguró que “la gente” le “encomendó una misión” y no la va “a traicionar”. “No vamos a vulnerar el voto que nos dieron. Vamos a conformar un bloque distinto, no esperen que nos vinculemos al kirchnerismo”, subrayó.

El espacio liderado por Roberto Lavagna se consolidó en el tercer puesto en las elecciones aunque quedó muy por detrás del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, así no logrando con su objetivo de romper con la polarización. De todas formas, la consejera de la Magistratura consideró que tras las votaciones, “quedó un equilibrio muy interesante” en los poderes del país.

“No vamos a vulnerar el voto que nos dieron. Yo fui elegida, la gente me encomendó una misión y no los voy a traicionar. Vamos a conformar un bloque distinto, no esperen que nos vinculemos al kirchnerismo”, enfatizó quien renovó su banca en la Cámara Baja. Luego, volcándose de lleno en el plano nacional, deseó que “la transición sea realmente ordenada, que no se especule”.

Tras resaltar el desayuno que compartieron en el día de ayer el actual mandatario Mauricio Macri y el presidente electo Alberto Fernández, instó a “sostener ese gesto en la acción”. “Lo que vendrá tiene mucha volatibilidad. El poder antes era muy previsible y hoy, es muy influenciable. Los dirigentes se dejan influenciar”, aseveró en Radio La Red.

Por último, señaló que “hubo un Cisne Negro que nadie advirtió, que fue lo que sucedió en Chile”, lo que favoreció a Cambiemos. “Macri es lo que se denomina ‘pato rengo’ porque hoy, es el presidente pero sabe que el 10 de diciembre será oposición”, acentuó y le quitó importancia al alejamiento de Elisa Carrió de la política: “No me parece trascendente, lo hace para que la estén nombrando”.

Con información de www.elintransigente.com