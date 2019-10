Habló el presidente de mesa discriminado, luego de recibir el apoyo de Alberto Fernández

Braian Gallo, el presidente de mesa que tratado de ladrón en las redes sociales el día de las elecciones por su vestimenta, habló de las reacciones a la viralización de la foto y eligió destacar las muestras de solidaridad recibidas ante los hechos de discriminación.

Para enfatizar su rechazo a aquellas publicaciones, hizo referencia a la vivienda desde donde brindó una entrevista a TN: “Si anduviera robando, no estaría viviendo así. Quiero laburar como todos y hacer mi casa para mi familia", dijo.

Entre aquellos que hicieron referencia a la situación estuvo el presidente electo, Alberto Fernández: “El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian”, indicó el futuro mandatario en sus redes.

El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación.



Todos somos Brian.



Gallo agradeció la mención de Fernández e indicó a su vez que recibió un llamado de la futura intendente de Moreno -donde vive y milita en el Movimiento Evita- Mariel Fernández. “Gracias a dios ganó. Es una esperanza más porque me prometió trabajo en blanco. Me llamó y me dijo que me iba a acompañar, como lo hizo mucha gente. Me llamaron de todos lados”, describió. Con más del 58% de los votos, la dirigente del Movimiento Evita se convertirá el próximo 10 de diciembre en la primera intendenta en la historia del distrito.

Y explicó como se enteró de la repercusión de la publicación: “a las 2 o 3 de la tarde un compañero me muestra el meme que habían hecho. Al principio no le presté atención. Pero mi mamá y mi prima reaccionaron porque no les gustó. Mucha gente empezó a defenderme, otros a insultar. Cuando llegué a mi casa ya había explotado en las redes. Me sorprendió un montón el apoyo y la solidaridad de la gente. Me generó alegría. Que salte tanta gente a defenderte es increible”.

“Si votás en Moreno no lleves cosas de valor”, decía la primer foto de Braian que se viralizó. Algunos empezaron a compartirla y según contó más tarde su prima, Oriana, también a agregarle otros mensajes: “Votá porque te robo”, “votá y dejame el celu”.



Antes de que Braian hablara publicamente, su madre lo había hecho mediante una publicación en Facebook. "Mi negro hoy estuvo cumpliendo con su obligación cívica y moral señores, 14 horas sentado atendiendo a gente que no conocía pero siempre muy amable y con respeto, muy feliz y contento por la política que está siguiendo y más que feliz porque su candidata, Mariel Fernández, ganó”, decía.

"Gracias a Dios mi hijo jamás fue chorro y siempre fue muy humilde y todavía lo sigue siendo“, aclaraba como si tuviera la necesidad de hacerles llegar sus palabras a esos desconocidos a través de la red social, como ellos le habían hecho llegar las suyas. Y decía al final de su escrito que “la vestimenta no hace a las personas”, antes de firmar: “Atte. Mamá”.

También lo había hecho Mariel Fernández, quien además de indicar que tenía un vínculo personal con Braian y su familia, expresó: “La vida en los barrios del conurbano es muy dura, aprendemos a sobrevivir y a luchar también. Existen realidades tan diferentes a las nuestras. No se quien sacó esa foto. Podría ser un fiscal de otro lado, o podría ser un votante del barrio, que se cree diferente".

