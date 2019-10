Leonardo Viotti denunció corrupción en la Municipalidad

La ausencia de idoneidad y de controles reales y efectivos a la gestión municipal, provocan hechos asociados a la falta de trasparencia. En el Concejo expresaron que van a analizar posibles maniobras delictivas.

UNA OBRA QUE SE REALIZA EN CALLE 25 DE MAYO AL 300, DESPIERTA SOSPECHAS QUE EN EL DELIBERANTE LOCAL PROMETEN INVESTIGAR

Revista“Palpitar”, el medio del prestigioso periodista SERGIO ZENKLUSEN, entrevistó a los concejales Leo Viotti (Cambiemos/UCR), Marta Pascual (Cambiemos) y Lisandro Mársico (FPCyS/PDP), sobre un hecho que está motivando el necesario interés de muchos que están observando una obra privada que se está realizando en la calle 25 de Mayo al 300, entre Bolívar y C. Pellegrini.

A los tres ediles se les realizó la misma pregunta, habida cuenta de vehículos y operarios de una cooperativa proveedora de servicios al municipio, realizando trabajos en una vivienda que sería propiedad del integrante del DEM local, Daniel Ricotti o de algún familiar de éste: ¿Analizan tomar alguna acción ante la posibilidad de que estemos frente a incompatibilidades, cruce de intereses u otros delitos?

Leonardo Viotti respondió: “Estamos al tanto de la situación y estamos recabando y juntando información por técnicos legales nuestros, para observar en qué marco legal se encuadra la situación. Si es verdad que hay documentos que certifican que hubo personas y equipos de las COSPAVC, que es esta cooperativa que trabaja para el municipio hace muchos años y de manera muy cercana a la Municipalidad prestando servicios en una propiedad que tendría relación con el Secretario de Espacios Verdes y Servicios Públicos, Daniel Ricotti. Estamos viendo si aparece alguna incompatibilidad con esta situación y en estos días vamos a estar definiendo de acuerdo a la información que juntemos y al veredicto que nos brinden los asesores legales, cuáles son los pasos a seguir al respecto.”

Por su parte, Marta Pascual, manifestó: “Hemos recibido las dudas de algunas personas que nos hicieron llegar su inquietud por este tema. Nosotros, como representantes de los ciudadanos de Rafaela, debemos dar una respuesta a cuestiones que a veces nos cuesta mucho porque no recibimos lamentablemente las respuestas a inquietudes y requerimientos que tenemos. Pero tenemos que seguir adelante porque si hay un vínculo que no corresponde entre el Estado y los particulares -sobre todo los particulares que están vinculados con el municipio- esto genera que la gente se sienta defraudada con los representantes del pueblo, que somos nosotros en este caso, los concejales. Estamos tratando de averiguar más en ésta y en otras cuestiones que nos hacen llegar los vecinos, para tratar de llegar a alguna respuesta que a veces es difícil obtenerlas. Somos nosotros los que tenemos que encargarnos de las propias investigaciones. Si habría algún vínculo, realmente debemos cuestionarlo por las vías que corresponden, incluso la judicial.”

Por último, Lisandro Mársico agregó: “Nosotros nos manejamos con pedidos de informes. Conozco que el concejal Viotti está estudiando la situación y así me lo comunicó. Quedé en prestarle toda mi colaboración en el aspecto legal por mi profesión. Aquí hay que analizar las distintas circunstancias, más allá de que nadie debiera tomar al pedido de informes como algo ofensivo. Nosotros integramos un cuerpo deliberativo y representamos a la ciudad y tenemos derecho a preguntar cualquier cosa. Se puede hablar en potencial en el pedido de informes, se pueden pedir datos y a esto nadie tendría que tomarlo como una acusación y nada que se le parezca, porque está dentro de nuestras funciones que tenemos al integrar el actual Concejo, máxime teniendo en cuenta esta vinculación que podría existir. Más allá del pedido de informes, lo que yo le recomendé a Leo es ver si realmente se tipifica algún delito penal o no, esta es la cuestión. La información la tenemos que tener y por más que el delito esté o no, nada invalida tener la información. Ahora también hay que observar la Ley de Ética Pública que reforma el Código Penal, para analizar si se tipifica un delito o no. En el caso afirmativo, el camino a seguir es otro; no obstante debemos ser cautelosos y cuidadosos para determinar si esta situación se enmarca dentro de lo enunciado por el Código Penal para avanzar en alguna otra medida. Esto es lo que nos interesa a nosotros y a la gente que lo vio ya que lo observaron los vecinos, la gente del Súper que está enfrente y los que por allí transitaron. Qué mejor que aclarar para que no haya dudas de ningún tipo.” –