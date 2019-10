¡De la peor manera! La insólita forma en la que Nico Riera se enteró que lo engañaron

El joven actor Nico Riera está próximo a estrenar la película que protagoniza junto a Ines Palombo, “Te Pido un Taxi”, que se estrena hoy, 31 de octubre y estuvo como invitado en el programa “Corta por Lozano”, por Telefe.

En un momento de la nota, Vero Lozano, le preguntó a Nico Riera, recordado por su papel de “Tacho” en “Casi Ángeles” sobre la infidelidad y el actor respondió que él nunca había sido infiel, pero si al revés.

De forma muy divertida relató como tiempo después de terminar una relación, se hizo amigo de un joven y hablando se dieron cuenta que habían estado con la misma mujer, al mismo tiempo. Lo más desopilante fue que después hubo un encuentro con esta chica.

Nico Riera contó que tiempo después, habló con la joven: “Cuando la encaré, ella lloraba y me decía que pasó, me pedía perdón pero ya no eramos pareja”, aclaró. La anécdota no quedó ahí, porque rápida de reflejos, Vero Lozano lo consultó sobre tener una relación abierta.

“Tacho” confesó que le “gustaría explorar una relación abierta” pero que por ahora no se anima porque se abre el juego también para su pareja, con la que llevan juntos varios meses. “Los celos no se cómo pueda llevarlos”, confesó.

“Por ahí se va modificando a lo que van sintiendo y mi cabeza vuela más allá. Por ahí salieron a tomar algo y no sé, pienso cualquiera”, señaló subrayando: “es difícil cuando uno está muy comprometido y abrir a la relación”.

Finalmente indicó que al momento de tener una aventura “la clave es dejar las cosas en claro para que cuando pase ya no tenés que mentir” sin embargo ahora no lo piensa porque está muy enamorado de su pareja.