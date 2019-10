Pampita muy crítica con Maxi López: “Me daría vergüenza tener plata en el banco y no dársela a mis hijos”

Maxi López y Wanda Nara atraviesan una muy dura etapa y Pampita no se quedó afuera. El futbolista le agradeció a Mauro Icardi por haberse “llevado” a su ex pareja y muchas mujeres lo tildaron de “machista”, “despechado” y hasta “rencoroso”. Además la mujer denunció al jugador por una deuda que mantiene con sus tres hijos.

Carolina Pampita Ardohain se metió de lleno en el escándalo y criticó la actitud del delantero, quien con Wanda Nara se convirtió en padre de tres varones, la misma cantidad de hijos que ella tiene con Benjamín Vicuña. La modelo se puso del lado de la mujer de 32 años y criticó fuertemente al futbolista tras enterarse que debe 13 meses de cuota alimentaria de Valentino, de 10 años, Constantino, de 8 y Benedicto, de 7.

“Si él no está pagando lo que le corresponde, pienso que a mí me daría vergüenza tener la plata en el banco y no dársela a mis hijos”, comentó Pampita en su programa luego de que Ana Rosenfeld confirmó la noticia. Segundos más tarde, agregó: “Ojalá que los chicos no se enteren. Igualmente, es una cuestión personal, es por uno, para dormir con la conciencia tranquila. Si son tus hijos ¿por qué se los vas a negar?”.

Por otro lado, la modelo de 41 años también se refirió a la frase de Maxi López sobre su ex mujer. “El comentario este ‘menos mal que se la llevó’ es totalmente desafortunado. Horrible, horrible. Una mujer a la que amó, con la que se casó, con la que tuvo tantos hijos. Es raro”, disparó la conductora.

Luego Pampita agregó: “¿Te olvidaste de todos los años que llegaste y tenías la ropa planchada, la comida hecha, tu mujer amamantando y pariendo? No lo entiendo, se le borró de la memoria… No podés hablar así de su mamá”.

Todo comenzó cuando una cuenta de Instagram italiana llamada @chefaticalavitadabomber replicó los dichos del ex River, quien durante una entrevista radial no descartó una posible reconciliación con Icardi. Entonces, el propio Maxi López reaccionó a la publicación antes mencionada con un comentario completamente desafortunado: “Aparte de perdonarlo, le agradezco que se haya llevado a W…”.