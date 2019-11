Aparecen nuevas vías de escape al cepo cambiario: crece la dolarización de ahorros vía tarjeta de crédito

El férreo control de cambios dispuesto esta semana por el Banco Central redujo sensiblemente la posibilidad de dolarizar los ahorros a través de la compra de divisas en el mercado oficial. Sin embargo, por ahora, el BCRA no puso restricciones a los gastos en el exterior con tarjetas de crédito y débito, lo que abre una vía de escape para dolarizar los ahorros a partir de la compra acciones en EEUU.



En ese sentido, algunas sociedades de bolsa aceptan el fondeo a través de este medio, convirtiendo las tarjetas en una herramienta de inversión. Una de ellas es Quiena, la plataforma que permite abrir una cuenta de inversión en EEUU de forma simple y rápida. “Hoy servimos a ahorristas e inversores individuales que vienen perdiendo durante décadas contra la inflación, o costos altos, confiscación de depósitos, etc.”, explica Nicolás Galarza, CEO y fundador de Quiena y agrega: “Para esta gente, que tiene capital ahorrado, y tiene capacidad de ahorro, pero que la industria financiera tradicional no atiende, proponemos esta opción: que tomen a sus tarjetas como una herramienta de ahorro y no de gasto”.

“Debido a la situación actual, la tendencia en usar la tarjeta de crédito o débito como instrumento de ahorro va en ascenso. Lo podemos notar por la gran avalancha de inversiones realizadas en los últimos meses mediante este tipo de instrumentos, aunado al contexto electoral que vive la Argentina”, afirma Galarza.

Galarza explica que ya no sólo es prudente ahorrar en moneda dura porque igual estamos sometidos al riesgo inflacionario. Igual pasa si se decide invertir en un solo tipo de activo, siempre se está sujeto a la volatilidad característica del sector. Lo adecuado es invertir dichos ahorros en mercados internacionales que aseguren una diversidad de opciones, “sólo invirtiendo y construyendo un portafolio realmente diversificado en moneda, país y sector, nos protegeremos de la inflación y a largo plazo lograremos obtener rendimientos positivos”.

En la plataforma de Quiena se pueden comprar aproximadamente 3.500 activos financieros, desde acciones argentinas (ADRs), acciones de EEUU, y fondos de todo el mundo.

Por su parte, el presidente del Centro Latinoamericano de Inversiones (CELAI) y director de Morales Inversiones, Sergio Morales, advierte que “será importante consultar los costos de fondeo, y posteriormente, los cargos por la transferencia internacional a nuestra caja de ahorro en dólares local, para establecer qué tipo de cambio implícito al final nos queda”.

