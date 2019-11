Sergio Massa aclaró cómo se definió la participación de los dirigentes en el escenario del bunker del Frente de Todos

La postal del palco triunfante del Frente de Todos con Cristina Kirchner y Axel Kicillof como protagonistas generó suspicacias por la ausencia de referentes del peronismo, entre ellos gobernadores que construyeron la candidatura a nivel nacional del propio Alberto Fernández. Sergio Massa aclaró cómo se definió la participación de los dirigentes en el escenario, descartando a priori internas dentro del espacio.

“El domingo a la noche no fue que a alguien le costó o no subir al escenario, había una lista predeterminada, no hubo exclusión de nadie”, afirmó el diputado electo. En diálogo con TN, explicó que “los gobernadores llegaron 13 minutos después de que empezó todo el evento”. “Entiendo que la construcción de este tiempo sea ver cómo se tapa el fracaso del Gobierno intentando mostrar la división del Frente de Todos”, justificó Massa.

“Es triste que en un país que tiene el 40% de pobreza, 60% de inflación, 12 puntos de desocupación, en el que cierran 430 pymes y comercios por día, toda la preocupación sea si en una foto hay dos y en otra foto hay tres. Lo que tenemos que hacer es resolver el problema de los argentinos”, enfatizó.

El diputado electo marcó la pauta de que este “es un momento para ser serios y encarar despacito un camino de recuperación del mercado interno” y se refirió a la herencia que le deja a Fernández el gobierno de Juntos por el Cambio: “Macri nos deja un país que vale menos de lo que debe”.

“Este gobierno incumplió el acuerdo con el Fondo Monetario; había bandas establecidas del valor del tipo de cambio y este gobierno las rompió por el capricho de Macri del día después de las PASO, que dijo liberemos el tipo de cambio y que los argentinos vean que si no me votan, yo los castigo subiéndoles el dólar; o nos encontramos con que incumplió el acuerdo por la meta inflacionaria. Digamosle al Fondo y al Tesoro con toda claridad: Argentina con la gestión del presidente Macri está incumpliendo el acuerdo y vamos a tener que ir a una rediscusión", criticó Massa.

En ese sentido también apuntó a la implementación del límite para la compra de dólares que estableció el Poder Ejecutivo entre las Primarias y el pasado 27 de octubre: “El chiste entre la PASO y la General a los argentinos les costó 31.500 millones de dólares, pagaron choripanes de 10 mil dólares para sostener la base electoral”, acusó y reclamó “no dejar de decir el país que nos deja Macri después del 10 de diciembre”.

Con respecto al resultado que confirmó el triunfo del Frente de Todos, el ex jefe de Gabinete sostuvo que “se viene una etapa que va a requerir el esfuerzo de todos. No vamos a ir a buscar mayoría, sino acuerdos mucho más profundos, de consensos con todo el bloque de Juntos por el Cambio. La victoria nos obliga al diálogo". En ese sentido agregó que apuesta a que el consenso "nos permita construir políticas de Estado”. Massa puntualizó elogiando a dirigentes que serán opositores como Alfredo Cornejo, Martín Lousteau, Horacio Rodrígez Larreta y Emilio Monzó, a quien definió como “un amigo al que respeto mucho”.

De cara a la futura gestión, manifestó que “el desafío de reactivar la economía empieza hoy”. Al respecto expresó que va a haber un consejo económico y social que trabajará en la reforma del sistema tributario integral, y un consejo nacional de seguridad donde se invitará “a participar a la oposición”.

Consultado por tensiones dentro de la alianza electa, subrayó que “tenemos un reglamento de convivencia para que tengamos la tranquilidad de avanzar sin tensiones. No hay lugar para vanidades frente a un fracaso tan estrepitoso como el de Macri". “Estos cuatro años construyeron una bomba social e inflacionaria”, concluyó Massa.

